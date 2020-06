Cartas ao Editor: Reclamação - LATAM Airlines

Senhor editor:



Escrevo a essa redação para mostrar como a empresa Latam Airlines vem tratando os clientes que tiveram seus voos cancelados em razão da pandemia de coronavírus (covid-19). Por duas vezes, eu e minha esposa tivemos cancelados voos do Aeroporto de Guarulhos para o de Navegantes, em Santa Catarina. O primeiro voo, LA 3876, estava marcado para o dia 10 de maio, mas foi remarcado para 1º de junho (LA 3344), voo que também foi cancelado. Diante disso, pedi para que não houvesse nova remarcação do voo e que a empresa me devolvesse o dinheiro pago por duas passagens no valor de R$ 1.157,62, que cobria os bilhetes 9572129951435 e 9572129951369, conforme recibo da operadora e agência de viagens CV C Brasil.



Para minha surpresa, a Latam enviou para nós dois travel vouchers no valor de R$ 431,00 cada, o que equivale a um total de R$ 862,00, que podem ser resgatados via bancária. Como se pode ver, a Latam quer ficar com R$ 295,62. Por isso, recomendo aos leitores que pensem duas vezes antes de optar por um voo pela Latam. Além disso, é de se lembrar que o governo federal baixou a Medida Provisória nº 925/2020 que estabelece o prazo de 12 meses para reembolso pela companhia área do pagamento feito pelas passagens. Quer dizer, o poder público favorece as grandes corporações, em prejuízo dos consumidores.

Adelto Rodrigues Gonçalves, jornalista (Registro profissional nº 10.554-SP)

Rua Rodrigues Alves, 46 - Canto do Forte - Praia Grande-SP - CEP 11.700-160

Cel. (11) 97190-5727

Tel. (13) 3592-4143

Por Brian Bukowski, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51240613