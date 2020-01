Descobrem nova falha geológica no Chile

Santiago do Chile, 4 jan (Prensa Latina) Uma nova falha geológica que se encontra ativa mas não é visível na superfície terrestre, foi descoberta por cientistas chilenos ao sul da cidade de Constituição, na região do Maule.

O achado foi realizado por um grupo de especialistas encabeçado pelo geólogo e doutor em Ciências Daniel Melnick, acadêmico do Instituto de Ciências da Terra da Universidade Austral do Chile.



Melnick explicou aos meios que a falha, encontrada na localidade do Yolki, evidência uma deformação nos últimos quatro mil anos, ainda que não tenha uma ruptura superficial clara, pelo que está 'escondida', o qual não significa que não seja capaz de provocar um terremoto.



A investigação destaca a variabilidade milenar das falhas da crosta e o ciclo sísmico dos terremotos de grande magnitude no Chile, com envolvimentos globais para avaliar os perigos propostos por falhas costeiras ocultas, mas potencialmente sismogénicas ao longo das zonas de subducção.



O cientista disse que esta falha não se conhecia até que se obtiveram os dados denominados lidar, que são voos com laser que no fundo filtram a vegetação e assim pode ser apreciado a forma do terreno.



Informou que é uma falha de orientação noroeste similar à falha de Pichilemu (que rompeu durante o forte terremoto ocorrido em 11 de março de 2010).



Trata-se ?assinalou- de uma falha extensional que significa que o continente se abre e estas falhas costumam se mover durante ou imediatamente após grandes terremotos de subducção, como o do Maule.



A falha de Pichilemu, recordou, moveu-se 11 dias depois e há evidência de falhas similares que se moveram um mês depois como ocorreu quando o terremoto de Tohoku em 2011 no Japão, e a do Yolki seria uma com essas características, pontuou o especialista.



