Cimeira sobre o impacto do turismo de qualidade e de compras na economia

decorre em Lisboa no dia 10 de Dezembro de 2019

Secretária de Estado do Turismo abre debate sobre a necessidade de mudança

de paradigma no turismo

Segunda edição da Summit Shopping Tourism & Economy Lisboa, dedicada ao tema "Chaves para um Turismo Sustentável em Portugal. O Ecossistema do Turismo de Qualidade e de Compras orientado para as pessoas", realiza-se no Pestana Palace Hotel, dia 10 deDezembro.

Presidente do Comité Organizador, Miguel Júdice, alerta para a necessidade de se repensar os vectores estratégicos do turismo em Portugal

Cimeiraanalisaatransformaçãodo mercado de turismo à escala global e aalteraçãodo modelo turístico vigente, com especial enfoque na importância do turismo proveniente de países de longa distância.

Previsões apontam para que, em 2020, mais de 280 milhões de turistas chineses, indianos e sul coreanos irão gastar cerca de 430 mil milhões de dólares.

Lisboa, 3 de dezembro - Uma mudança de paradigma a nível global e a as chaves para um turismo sustentável em Portugal são o ponto de partida para a realização da 2ª edição da Cimeira Internacional de Turismo de Qualidade e de Compras.

Um ano após a realização da primeira edição, Miguel Júdice, presidente do comité organizador desta 2ª Shopping Tourism & Economy Summit Lisboa, a decorrer no Pestana Palace Hotel, no dia 10 de Dezembro, confirma. "É o momento de repensarmos os vetores estratégicos do nosso turismo, que devem incluir também o foco em segmentos de alto valor acrescentado que têm um impacto muito positivo na nossa economia sem que tenham pegadas ambientais e sociais tão pesadas".

A conferência organiza-se em diversos painéis e mesas redondas, que contarão com a participação de representantes de diversas entidades, como o Turismo de Portugal, a Associação do Turismo de Lisboa, a Associação da Hotelaria de Portugal ou a Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa e de empresas como a TAP, o Santander, a Samsung Iberia, a Global Blue ou a Union Pay Internacional. (programa completo em anexo)

O futuro do turismo nas cidades será debatido por responsáveis das câmaras do Porto e de Barcelona, enquanto os desafios do turismo e os ODS serão apresentados por representantes do BSCD - Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável e da UN Global Compact Network Portugal, para além do contributo do Turismo de Portugal.

UM NOVO MODELO DE TURISMO DE QUALIDADE

Para a organização, este é o tempo de analisar a necessidade de transição do modelo turístico vigente, adaptando-se ao novo mercado mundial, caracterizado pela globalização, pelo surgimento de grupos de turistas de regiões do mundo com economias robustas, demografia jovem, interesse pela cultura, gastronomia, compras e novas experiências, permitindo combater a sazonalidade do turismo. Um turismo de longa distância proveniente de países como os EUA, o Brasil, a China e outros países da Ásia, entre outros, cujo valor médio gasto nas suas viagens a Portugal é muito superior ao do turismo tradicional. As previsões referem que, em 2020, mais de 200 milhões de turistas chineses, 50 milhões de indianos e 29 milhões de sul coreanos viajarão para o estrangeiro, gastando um valor próximo dos 430 mil milhões de dólares.

Os últimos dados apontam para um crecimento de 36% em gastos de turistas extra-comunitários. E fundamental definir a estratégia que Portugal deverá seguir para captar uma percentagem destes importantes turistas.

Por outro lado, também o enorme impacto da tecnologia, que cada vez aproxima mais os destinos e os viajantes, bem como a sustentabilidade ambiental e a percepção da opinião pública local em relação à chegada de visitantes serão temas em debate.

Esta cimeira assume-se como o único fórum que analisa a importância de atrair turistas de qualidade para promover um turismo de compras que seja um motor de crescimento económico e social de forma transversal, graças à participação dos diversos sectores: turismo, comércio, transportes, banca e meios de pagamento, tecnologia, a par das entidades públicas.