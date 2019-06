A verdade rua e crua

Por Gilberto Maringoni



O ministério da Previdência foi extinto. Ele agora é um anexo do ministério da Economia.



O ministério da Cultura foi extinto. Ele agora é um quartinho dos fundos do ministério da Cidadania. Aquele, do ministro Osmar Terraplana.



O ministério do Trabalho foi extinto. Ele foi esquartejado, seus restos foram salgados e expostos à visitação pública nos ministérios da Economia, Cidadania, Justiça e Segurança Pública e sua alma foi amaldiçoada até a sétima geração.



O ministério da Educação continua a existir. Desculpem, o ministério da Educação foi trancafiado em porão da Esplanada, colocado sob incomunicabilidade e sem contato com a luz solar e atualmente é custodiado pelo feitor que estava mais à mão do soba da República Federativa Miliciana do Fuzil, digo Brazil.



Os pobres continuam a existir. Por enquanto, que fique claro. O presidente da República Federativa do Ajuste Fiscal Miliciano do Imbezil, digo do Brazil, já disse que pobre é coisa do petê e que o petê é socialista, comunista e estatizante, além de ladrão. E que, juntamente com a estação ecológica de Tramoios, em Angra, os pobres serão utilizados para transformar tudo em Cancún que é mais ou menos como uma Miami dos remediados. Falar em Angra, o governador Wilson Pretzel já começou a resolver o problema com o helicóptero Enola Gay, que não é gay mas é tiro e queda.



A ditadura já parou de existir em cartório, mas segue existindo no mercado informal, que é o que vale. O pobrema é que o pessoal da maconha, dos pelados e que não sabe quanto é 7 X 8 ou 8 X 7 e nem a fórmula da água já tá na rua reclamando. Quando se juntarem com o pessoal que está no olho da rua que faz fila no Anhangabaú, o general Heleno será chamado para resolver tudo, pois a Missão no Haiti é aqui, porque se não vai ser balbúrdia, vai ser mazorca e vai ser encrenca. E aí não sei se fake news vai ser suficiente para segurar isso aí, táoquei?



Vou para o culto, orar por nossas armas.



(Helenô, tem gente pra caralho nas ruas! E aí?)

https://altamiroborges.blogspot.com/2019/05/a-verdade-rua-e-crua.html#more