FARC: Saudação do povo da Rússia

Saudação ao Partido Comunista e ao Povo da Rússia

Escrito por Farc

Para os que lutamos pelas transformações de fundo, o socialismo tem plena vigência e o ponto de arranque é inegavelmente a Revolução de Outubro, glória eterna a seus ensinamentos e conquistas.

Desde Colômbia, o novo partido político, FARC, Força Alternativa Revolucionária do Comum, surgido do Acordo de Paz de Havana, firmado entre o governo colombiano, em nome do Estado, e o Movimento Guerrilheiro Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, Exército do Povo, fazemos chegar ao Partido Comunista e ao Povo da Rússia nossas felicitações pela comemoração do Centenário da Revolução de Outubro ou Revolução Bolchevique, como é conhecida entre nós.

Essa façanha dirigida por Vladimir Ilich Ulianov, Lênin, e seu partido, foi o produto de uma longa luta de vitórias e retrocessos que culmina com a insurreição armada de todo um povo: operários, campesinos, soldados, gente humilde e simples que derruba ao czarismo e a aristocracia para empreender a construção de uma sociedade mais justa dirigida por e para os trabalhadores: a sociedade socialista.

Desde o próprio dia do triunfo, a reação interna apoiada e financiada pelas potências capitalistas da Europa empreenderam a guerra civil cujo saldo em vidas e danos materiais retardaram os ritmos de avanços e conquistas, porém não puderam impedi-los.

Com a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas se dá um passo gigantesco para o respeito e o trabalho harmonioso entre diversas nacionalidades.

Em pouco tempo a URSS se converte em potência mundial e suas conquistas no político, econômico, social, cultural, desportivo, científico e técnico são vistos pelos capitalistas como uma ameaça para sua dominação de classe. Aí radica um dos pontos centrais que os governos reacionários da Europa tomam para atiçar o Fascismo alemão contra o Estado de operários e campesinos.

Foi graças ao esforço do povo Soviético dirigido pelo Partido Comunista que a humanidade não pôde ser dominada por Hitler e seus aliados.

Cento e quarenta mil aldeias e povoados totalmente destruídos, mil e setecentas grandes cidades arrasadas, vinte milhões de mortos, setenta milhões de feridos, a economia destruída, milhões de órfãos e viúvas que a II Guerra Mundial deixou é o custo pago pelo povo soviético para salvar a humanidade do nazifascismo. Essa dívida de gratidão para com o povo soviético, cujo eixo era a Rússia, tem que ser eterna.

Passada a Guerra e como produto desta se cria o campo socialista. A recuperação da URSS é vertiginosa e suas conquistas muito maiores. O imperialismo empreende a guerra fria e a carreira armamentista que a longo prazo debilitam o primeiro experimento triunfante de uma revolução operária, campesina popular, que com erros compreensíveis no caso de uma busca não concluída, destroem, por enquanto, o sonho dos pobres e despossuídos do mundo.

Para os que lutamos pelas transformações de fundo, o socialismo tem plena vigência e o ponto de arranque é inegavelmente a Revolução de Outubro; glória eterna a seus ensinamentos e conquistas.

CONSELHO POLÍTICO NACIONAL FARC

Bogotá, 29 de outubro de 2017

Tradução > Joaquim Lisboa Neto