O Golpe conseguiu! O Brasil quebrou!

Investimento é o mais baixo em 50 anos!

Do Conversa Afiada

Desde 1968, no glorioso governo do Marechal (sic) Costa e Silva, o investimento público não era tão baixo.

Se o Estado não investe é porque, das duas uma:

o Estado faliu;

o Estado se arrochou de tal forma que não tem dinheiro para comprar sorvete Häagen-Dazs para o Michelzinho.

Informa o Estado, outro falido, que, segundo estudo do IPEA, no Ministério do Planejamento golpista, a falta de dinheiro para investir corrói as finanças da União, Estados e Municípios.

É a terra arrasada, em toda parte.

Isso não é, porém, uma fatalidade.

É resultado de uma política deliberada de guardar dinheiro para pagar os juros escorchantes aos rentistas e bancos.

Disso já há prova insofismável!

O Golpe dos canalhas e canalhas quebrou o Brasil para pagar os bancos.

http://www.patrialatina.com.br/o-golpe-conseguiu-o-brasil-quebrou/