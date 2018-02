Kamba do cinema-com a cineasta Maria João Ganga

NESTA QUINTA-FEIRA, dia 1 de Março, o Kamba do Cinema será com a realizadora Maria João Ganga, autora do filme "Na Cidade Vazia".

"Kamba do Cinema" é um projecto co-organizado pela APROCIMA e o Centro Cultural Brasil-Angola (CCBA). O projecto consiste num diálogo aberto (informal) entre um profissional da primeira ou segunda geração do cinema ou TV angolana e os jovens estudantes, realizadores da terceira e quarta geração e público em geral.

A intenção é apreender conhecimentos sobre o universo da Sétima Arte, e saber mais sobre a vida e carreira do Kamba ou da kamba convidada.

O projecto começou dia 5 de Outubro de 2017, com Tomas Ferreira "Walter", profissional da Televisão Pública de Angola (TPA).

A actividade começa às 17 horas, e vai até às 19h00, no Hall/Bar do CCBA, no bairro dos Coqueiros, em Luanda.

Aberto a todas as pessoas interessadas, o encontro é direcionado para estudantes de cinema e TV, estudantes de Comunicação Social, jornalistas, artistas, e toda a malta do cinema e TV, angolanos e estrangeiros.

Francisco P. KETH

Secretário-geral da APROCIMA