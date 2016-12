Bukina Faso promove o FESPAÇO 2017

O visual do Festival Pan-Africano de Cinema e Televisão de Ouagadougou (FESPACO) foi apresentado no dia 27 de outubro de 2016 em Ouagadougou pelos organizadores. Esta 25' edição, será realizada do dia 25 de fevereiro ao dia 04 de março de 2017 sob o tema "Educação e Artesanato de Cinema e Audiovisual".

47 anos depois, a FESPACO ainda está de pé. Apesar da concorrência cada vez mais acirrada, uma economia frágil e um ambiente seguro dos mais deletérios, Ouagadougou tende a defender zelosamente a sua posição como capital do cinema Africano.

A 25° edição, portanto, a ser realizada a partir do dia 25 fevereiro a 4 março 2017 sob o tema "Educação e Artesanato de Cinema e Audiovisual". A Costa do Marfim será a convidada de honra da Bienal.

Fonte: Embaixada de Bukina Faso no Brasil