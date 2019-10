A Escola da Noite: termina esta semana a temporada de "Desmesura", de Hélia Correia

A Escola da Noite encerra esta semana a temporada de "Desmesura", de Hélia Correia. O mais recente espectáculo da companhia de Coimbra, pode ser visto no Teatro da Cerca de São Bernardo, de quinta a domingo, até 27 de Outubro.

"Desmesura - exercício com Medeia" é uma revisitação ao mito imortalizado por Eurípides, a quem a escritora a dedica, como uma homenagem. Medeia, a mulher do herói Jasão, sofre em Corinto a traição do marido e o peso de ser uma estrangeira, com língua e cultura diferentes. Abandonada e prestes a ser expulsa, planeia e executa a vingança, cuja atrocidade nos interpela até hoje, quase 2500 anos depois de ter sido escrita.

Hélia visita a versão de Eurípides e conta-nos a tragédia a partir do espaço doméstico - a cozinha da casa de Medeia e Jasão, espaço das escravas mulheres a quem dá destaque na obra. Longe de se propor fazer qualquer tipo de actualização do mito, a autora, que gosta de "pensar helenicamente" quando se debruça sobre os textos gregos, realça assim, aos olhos dos leitores e espectadores dos nossos dias, alguns dos traços essenciais do mito original: a dominação entre humanos (senhores-escravos, cidadão-bárbaro, nacional-estrangeiro, homem-mulher) e a forma como as relações de poder são construídas, alimentadas e alteradas pelo poder das palavras, mas também o lugar da paixão, dos sentimentos, da irracionalidade no comportamento humano e nas relações sociais.

Um projecto com várias vozes

"Desmesura" é a 68.ª criação da companhia e é dirigida por Igor Lebreaud, Jarbas Bittencourt e Sofia Lobo. Além dos elementos do grupo, conta na sua equipa criativa com as actrizes Ana Teresa Santos, Daniela Marques e Lucília Raimundo, com o artista plástico Carlos Júlio (espaço cénico) e ainda com o músico e compositor brasileiro Jarbas Bittencourt (direcção musical, música original e espaço sonoro).

As últimas sessões têm lugar entre 24 e 27 de Outubro, nos seguintes horários: quinta-feira, 19h00; sexta e sábado, 21h30; domingo, 16h00. Os bilhetes podem ser reservados pelos contactos habituais (239 718 238 / 966 302 488 / geral@aescoladanoite.pt) e custam entre 5 e 10 Euros.

TEATRO

Desmesura

de Hélia Correia

pel'A Escola da Noite

encenação Igor Lebreaud, Jarbas Bittencourt e Sofia Lobo interpretação Ana Teresa Santos, Daniela Marques, Igor Lebreaud, Lucília Raimundo, Miguel Magalhães, Sofia Lobo espaço cénico Carlos Júlio e Sofia Lobo direcção musical Jarbas Bittencourt figurinos Ana Rosa Assunção música original e espaço sonoro Jarbas Bittencourt e Zé Diogo desenho de luz Danilo Pinto adereços Ana Rosa Assunção e Carlos Júlio

até 27 de Outubro de 2019

quinta-feira, 19h00

sexta e sábado, 21h30

domingo, 16h00

M/12 > 60′

informações e reservas:

239 718 238 / 966 302 488 / geral@aescoladanoite.pt

https://weblog.aescoladanoite.pt/desmesura-de-helia-correia/

#DesmesuraHeliaCorreia

______________

Pedro Rodrigues

A Escola da Noite - Grupo de Teatro de Coimbra