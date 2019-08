Nova terapia contra o câncer

Washington, 27 ago (Prensa Latina) Cientistas propõem uma nova terapia contra o câncer que utiliza nanopartículas de ouro iluminadas para esquentar e destruir tumores sem os efeitos secundários debilitantes da quimioterapia, cirurgia invasiva e radiação.

A investigação, divulgada hoje pela revista PNAS, apresenta os resultados de 16 pacientes de 58 a 79 anos com câncer de próstata localizado de risco baixo a intermediário, anteriormente tratados na Escola de Medicina Icahn do Hospital Mount Sinai, em Nova York.



Desses, 15 pacientes lhes forneceram uma infusão intravenosa de nanopartículas no primeiro dia e se submeteram a um tratamento de ablação guiado por imagem o segundo.



Todos os pacientes foram para casa no dia do tratamento e regressaram para nas provas de rastreamento aos três e seis meses e ao ano após



Só dois das pessoas tratadas mostraram signos detectáveis de câncer nas biopsias de rastreamento e as imagens de ressonância magnética um ano depois.



'A infusão de nanocápsula de sílice de ouro permite uma terapia focada que trata o câncer enquanto evita o resto da próstata, preservando assim a qualidade de vida do paciente ao reduzir os efeitos secundários não desejados, que poderiam incluir a disfunção erétil ou a fuga de urina', explica o autor principal do estudo e o pesquisador principal do ensaio, o doutor Ardeshir Rastinehad.



O ensaio, que está em curso e tem tratado 44 pacientes em Mount Sinai e outros dois centros médicos em Michigan e Texas, é a culminação de uma busca de 20 anos pela engenheira e nanocientífica da Universidade de Encrespe, Naomi Halas, e a bioengenheira da Universidade de Duke, Jennifer West.



Segundo os especialistas esta nova terapia é uma meta nos ensaios clínicos dessa patologia no mundo.



