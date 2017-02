O programa Quintas Resistentes está de volta

O programa Quintas-Resistentes volta a ser exibido no dia 16 de março. Neste dia, no ano de 1952, morreu em Moscou (URSS), uma das mais destacadas dirigentes feministas da Revolução de Outubro de 1917: Allexandra Kollontai. Ela foi a única mulher a ocupar no primeiro escalão do governo após a Revolução. Alexandra é autora do livro "A nova Mulher e a Moral Sexual". Os programas serão produzidos em três blocos. No primeiro, as entrevistadoras farão perguntas sobre mulheres revolucionárias no início do século XX. No segundo, a participação da mulher no enfrentamento à ditadura no Brasil (1964-1984). No terceiro e último serão abordados os desafios do movimento feminista hoje.

No próximo boletim divulgaremos os nomes da entrevistadas do mês de março e as entrevistadoras.

