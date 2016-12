2016 - O ano em que o Brasil retornou ao inferno. Feliz o que mesmo?

Feliz Natal Para Quem, Cara Pálida? - Para Não Dizer Que Não Falei de Flores...

Muitos juízes são absolutamente incorruptíveis; ninguém consegue induzi-los a fazer justiça." - Bertolt Brecht

Silas Correa Leite*

Preliminares:

A Lava Jato abriu um processo contra Lula por ele não ter recebido um terreno, que segundo a operação, seria destinado ao Instituto Lula.

O juiz de apostilas da República Fascista de Curitiba manda a esposa para os Estados Unidos, antes de se preparar para também ir morar lá.

Se o falso presidente é usurpador traíra, ilegítimo, então tudo é permitido na republiqueta de bananas.

O premiado diretor de cinema Oliver Stone está em São Paulo para promover seu novo filme, "Snowden", e fez questão de visitar Lula para lhe dar um abraço.

Monica Bergamo na Folha: Lava-Jato detona: procuradores só aceitam delação da Odebrecht se ele incriminar Lula.

Os interesses financeiros de meia dúzia de pessoas precisam primeiro colonizar nosso espírito para depois poderem assaltar nosso bolso e drenar os recursos de toda a sociedade - por meios legais e ilegais - para o bolso de uma elite mesquinha que sempre foi indiferente ao destino do país." Jessé Souza.

Diante do assalto brutal ao patrimônio público e aos direitos do trabalhador, constata-se agora que o PT, em torno da popularidade de Lula, não obstante todas suas hesitações e deficiências, era o único empecilho a todo esse ataque neoliberal. Otto Leopoldo Winck.

-0-

O hediondo PRGT-Partido da Rede Globo de Televisão é quem manda no Brasil d.D. (Depois de Dilma.) A amoral e decrépita Justiça marionete está aliada à uma mídia abutre, e a uma sociedade imbecilizada para votar em quem eles declinam, feito asnoias coxinhas, agora coxinhas Hipoglós com cortisona, que ainda não caíram na real. Na real desastroso. Feliz Natal, para quem baby? Para os empresários que sonegam trezentos bilhões por ano do imposto de renda? Para a Rede Globo que pensava que poderia eleger seu mineiro Cocayne Boy para que anistiasse sua dívida de mais de seiscentos milhões, e que teve a falência requerida nos estados unidos?

O falso Natal glamoroso na mídia abutre, humor de baixo nível, comércio vendendo o inimaginável para colorir o preto e pranto das ruinas, propagandas de cervejas antifeministas, o povo na pinguela da história. A classe média ainda não sentiu o baque, mas o desemprego é recorde. Tá todo mundo entrando em adestrado - como manada marchando feliz para o cepo do açougue a cantar "Então é Natal" - ritmo do chamado espirito natalino, enquanto os ladrões golpistas de máfias e quadrilhas instalados nos podres poderes da republica e uma mídia continua a midiotizar o povo, a quem transforma num bando de zumbis aloprados, o ódio customizado pra consumo e desfrute, e por ser Natal, período de dar e de receber presentes, os pilantras congressistas nos deram de presente a funesta PEC do fim do mundo. Sim, a cadela do fascismo está sempre no cio, disse Maiakovski.

Prender o Lula e depois arrumarem um crime. Estão tentando isso há 30 anos. A lava Jato que não tinha citações de Lula e de Dilma confiáveis, atingiu o esgoto do Palácio do Planalto, o PSDB e o PMDB em cheio, e o usurpador Temer com cheque na conta, vejam:

A história como registro de uma luta de 1930, da Era Vargas, o fim do oligopólio atrasado da politica café com leite, corruptos paulistas e mineiros sujando o Brasil até então, pela CLT e tantas outras conquistas dos direitos dos trabalhadores, numa canetada só, o traíra ditador interino, usurpador, negociou o fim das conquistas sociais históricas, tão duramente mantidas com sangue e suor desde 1930. Até escrevi aos jornais:

Escreve o Leitor: Prezados Senhores

-A CLT conquistada a ferro, fogo, sangue e lágrimas, num mero passa-moleque de um ilegítimo usurpador "traíra" incompetente e corrupto (e impune) foi destruída. E os "Coxinhas-Hipoglós" ainda não sentiram o maquiavelismo do drama histórico. Antes, Fora Dilma, Fora Lula, Fora PT. Agora só com reimplante de cérebro pelo "Mais Médicos", que perigosamente pode até virar "Mais Médicis". O estado de direito falido, juizecos amorais posando de midiáticos como abutres de toga, a constituição conspurcada. Os direitos humanos dos trabalhadores jogados no lixo ao bel-prazer do lucro injusto que preconizou São Lucas. Feliz 2015 para 2017. E os Direitos Humanos do Presidente Lula? Pois é. Alfafa unida, jamais será mortadela!

..............................................

A carta não saiu, claro. Não foi publicada em nenhum órgão de imprensa. Estão atrelados. Comprometidos. Receberam alta grana do governo ilegítimo. Ainda assim repassei-a pelos quase cinco mil amigos do Facebook e afins. O crime organizado manda, reina, e nutre a cambada. O regime de exceção voltou, reina o arbítrio, prisões vendidas para a mídia et caterva, flagrantes rasteiros e suspeitos, provas que não provam nada, imagens desfazendo lendas vivas da politica, e as provas que provam contra o golpista e asseclas não valem, delações contra os membros dos quatro poderes não têm valor, são canceladas, reina a hipocrisia por atacado, a sociedade pústula vai passar as férias no Esgoto de Miami, e talvez aproveite a viagem lesa-fisco para comprar fantasias de Patetas na Disneylândia.

Feliz Natal para quem?

Não era melhor cancelaram e Lei Aurea? Empregados ferrados, trabalhadores sem futuro. O engano da previdência falida repetido a exaustão e o que não era passa a ser, e o que é não se revela completo e inteiro, nos podres poderes dos bastidores sórdidos reina a mentira, a covardia, o dezelo público, os cérebros de penico aceitando as regras amorais que a direita dita, violando pilares da própria constituição enlutada. Resistir é preciso. Ah, férias, Natal, ano novo... Adeus conquistas... direitos...

Querem o LULA PRESO? - Então vamos lá: Lula é o cara chato que cobrava propina da UTC? Não. Esse era o Aécio. Mineiro. Lula recebia 1/3 da propina de Furnas? Não. Esse é o Aécio Mineiro. O helicóptero com 450 kg de cocaína era do amigo do Lula? Não. Era do amigo do Aécio. Lula comandava o estado que roubou 1 bilhão do metrô e da CPTM? Não. Esses são o Serra e o Alckmin. Lula tá envolvido no roubo de 2 bilhões da merenda? Não. É o Alckmin também. Lula pegou emprestado o jatinho do Youssef? Não. Esse era o Álvaro Dias. Lula foi o cara que montou o esquema Petrobras com Cerveró, Paulo Roberto Costa e Delcídio? Não. Esse era o FHC, que xingou trabalhador de vagabundo. Lula nomeou o genro diretor da Petrobras? Não. Foi o FHC também. A Dilma bloqueou os vazamentos financeiros da Odebrecht. Lula é o compadre do banqueiro André Esteves? Não. Esse era o Aécio, de novo. Sempre ele. Não era o primeiro a ser comido: Lula é meio-primo de Gregório Marin Preciado, aquele que levou US$15 milhões na venda de Pasadena? Não. Esse é o Serra (aquele que a Lava a Jato apresenta com tarja preta pra imprensa). Lula foi descoberto com uma dezena de contas no exterior, ameaçou testemunhas, prejudicou alguma investigação? Não. Esse é o Cunha, aliado da oposição. Lula ameaçou empresários, exigiu 5 milhões de dólares, só de um deles? Não. Esse também é o Cunha, o homem do impeachment da oposição. O filho do Lula aparece na revista de milionários Forbes? Não. É a filha do Serra... Quem esteve no processo defendendo os corruptos do BANESTADO DO Paraná? Ah, esse é o Juiz Moro...

"Quando a economia capitalista entra em colapso, e a classe trabalhadora marcha para o poder, então os capitalistas se voltam para o fascismo" disse Leo Huberman, in, História da Riqueza do Homem, Zahar Editores

Feliz Natal para quem? Para a política neoliberal que faliu a Europa e produziu milhões nas ruas (inclusive crianças) nos Estados Unidos da América cloaca?

Dilma não negociava com bandidos. O usurpador se farta entre eles, baba, vira os olhinhos. Temer diz que pegou o Brasil em crise, mas deu milhões de aumento para seus asseclas em antros de conchavos, anistiou dividas de seus apoiadores da iniciativa privada, emprestou milhões "de grátis" ao FMI, e levantou a lebre falsa da Previdência para ferrar trabalhadores, ele que se aposentou com altos vencimentos e com 55 anos. O povo não sacou ainda? Povo? Que povo? Plim plim.

Cadê a CUT? Porque a Força Sindical vendida a preço de banana pelo Paulinho com vários processos no lombo, se omite, e ferra milhões de seus filiados. Quando é que vão perceber o rombo?

O Brasil retrocedeu mais de 80 anos. O PMDB como com Sarney e Itamar, de novo e de forma vergonhosa no poder, e desta vez aliado ao PSDB que se transformou na velha UDN; e vem falindo impunemente SP por mais de 20 anos, a paulistaiada dopada - adoram corruptos? - porque as sujeiras da direita a mídia blinda, imanta, e a justiça é corrupta, tendenciosa, conivente, protege.

Por essas e outras, a pergunta que não quer calar, feito um grito parado no ar: Feliz Natal, para quem, cara pálida? Os coxinhas Hipoglós com cortisona ainda não sentiram o drama? Povo? Que povo? Lei, ora a lei. STF-São Todos Fariseus.

O chamado espírito natalino regurgita a dor de ver direitos sagrados vilipendiados, clausulas pétreas da Constituição sendo ultrajadas, um congresso de víboras, de nadas e ninguens em beneficio de uma elite burguesa que vem ferrando os pobres do país desde 1500, passando pela Canalha de 64, as trevas.

Nesse Natal, muita gente que apoiou o golpe, que foi passetear como vaquinha de presépio da rede globo, bateu panelas como um belzeboy ou belzebunda arigó, deve colocar agora a sua foto no lugar do burrinho do presépio. Cérebro de coxinha é igual a caixa preta do avião: só vai abrir depois do desastre. Agora é torcer para que tenhamos um feliz retorno de 2015 em 2017. A nossa cesta de natal está cheia de ratos. O horror domina o Brasil. O inferno venceu. Volta DILMA!

Fora Temer. Quando vão derrubar a bastilha da Rede Globo? Feridos venceremos? Juntos somos fortes? Nas trincheiras de luta pela volta da legalidade e transparência, não há Natal e nem Ano Novo.

-0-

Silas Corrêa Leite - E-mail: poesilas@terra.com.br

in