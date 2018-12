Está no ar a nova edição digital do boletim do ISA



A nova edição digital do Boletim Socioambiental, com o resumo das atividades do ISA no segundo semestre de 2018 está no ar, acessível em tablets e celulares.

Entre os destaques estão a Expedição da Rede de sementes do Xingu que reuniu 120 participantes percorrendo áreas de restauração florestal e coleta de sementes na região de Canarana; o reconhecimento do ISA como uma das melhores ONGs do Brasil pelo segundo ano consecutivo; e as celebrações dos 30 anos da Constituição Cidadã, em eventos promovidos pelo ISA, MPF e outras organizações da sociedade civil.



Confira e assista aos vídeos.

https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/esta-no-ar-a-nova-edicao-digital-do-boletim-do-isa