Expressiva marcha em Paris denuncia violência contra mulheres

Paris, 24 nov (Prensa Latina) Dezenas de milhares de pessoas marcharam hoje nesta capital para denunciar a violência de gênero e exigir ao governo medidas concretas que apoiem a prevenção e o combate ao fenômeno.

Julie, Coralie, Ophelie, Stephanie, Sylvie, Denise e muitas mais não puderam sair neste sábado às ruas de Paris e outras cidades da França porque foram assassinadas por seus casais ou ex-companheiros sentimentais, mas seus nomes sim estiveram presentes na mobilização qualificada por muitos da maior no país para abordar o tema.



Estamos aqui para que não se somem mais nomes à lista, só neste ano vamos por 137', comentaram a Prensa Latina dois jovens participantes na marcha que partiu da praça da Ópera.



Como tem ocorrido em anteriores protestos, a de hoje se converteu em um lembrete da responsabilidade do Estado de frear a violência, a partir de medidas como a proteção das mulheres em perigo, a preparação da polícia e a mão de ferro da justiça à hora de perseguir e julgar os feminicidas.



Entre os reclamos dos manifestantes destacou o chamado ao governo a destinar mais de bilhão de euros para enfrentar o problema.



Também em Lyon, Rennes, Burdeos, Montpellier e outras cidades, homens, mulheres e crianças desfilaram contra a violência doméstica e em demanda de ações governamentais.



Segundo a organização Coletivo #NousToutes, uma das promotoras da marcha, nesta capital mobilizaram-se 100 mil pessoas, enquanto a nível nacional a cifra rondou as 150 mil.



O contexto no qual se agendou a mobilização o definiram as 137 mulheres assassinadas no que vai de ano e as atividades pelo Dia Internacional para Combater a Violência contra a Mulher, que se celebra o 25 de novembro.



Faz uns meses, o presidente Emmanuel Macron reconheceu que resulta inaceitável a situação do feminicídio na sociedade francesa e assegurou que seu governo não se cruzaria de braços.



A principal medida anunciada desde então foi a celebração a partir de setembro de debates com a participação de atores nacionais e locais, encarregados de propor iniciativas.



Na segunda-feira devem ser anunciado as medidas derivadas deste processo, coincidindo com o Dia Internacional.

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=27333&SEO=expressiva-marcha-em-paris-denuncia-violencia-contra-mulheres