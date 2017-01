Fórum Social das Resistências debate papel da comunicação e da cultura para a defesa da democracia

Kátia Marko representou o NPC no Fórum Social das Resistências que aconteceu na semana passada, em Porto Alegre. Na manhã do dia 19/01, participou da Plenária da Comunicação e Cultura das Resistências, com a presença dos cineastas Silvio Tendler e Joelzito Araújo.

No dia 21, o Intervozes promoveu em parceria com o Fórum Mundial de Mídia Livre, uma oficina sobre a campanha Mídia sem Violações de Direitos. Saiba mais: http://forumsocialportoalegre.org.br.

O FÓRUM SOCIAL DAS RESISTÊNCIAS - por democracia e direitos dos povos e do planeta terminou no dia 21 de janeiro. A abertura se deu no dia 17 com um ato internacional em defesa das lutas e resistências no Brasil, na América Latina e no Mundo.

