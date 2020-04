Brasil: O Presidente da República e atos neofascistas

Iraci del Nero da Costa *

Como fartamente divulgado há já algum tempo, muitos jornalistas, pesquisadores políticos, intelectuais e eleitores têm acompanhado a postura de dirigentes e membros do poder Legislativo - Câmara dos Deputados e Senado da República - e do poder Judiciário - Supremo Tribunal Federal - postulação esta a qual entende que o momento ora vivenciado em razão da pandemia decorrente da ação do coronavírus não recomenda uma ação de impeachment do presidente Jair Bolsonaro.

Em face de tal clima que lhe é altamente permissivo, Jair Bolsonaro tem adotado atitudes as mais provocativas no que diz respeito à Constituição da República. Não só não cumpre devidamente as atribuições próprias do poder Executivo como destrata tanto o poder Legislativo como o Judiciário.

Sua mais recente investida ocorreu em Brasília defronte ao Quartel-General do Exército neste 19 de abril, quando é comemorado o Dia do Exército Brasileiro. Liderando dezenas de manifestantes neofascistas o presidente os acompanhou, em seu discurso, no apelo que faziam pelo fechamento do STF e do Congresso e por um golpe objetivando o retorno do ato Institucional número 5, o ato mais violento da Ditadura Militar instalada em 1964.

Entre outras provocações contra a democracia Jair Bolsonaro afirmou: "Nós não queremos negociar nada. Nós queremos é ação pelo Brasil. O que tinha de velho ficou para trás. Nós temos um novo Brasil pela frente. Todos, sem exceção, têm que ser patriotas e acreditar e fazer a sua parte para que nós possamos colocar o Brasil no lugar de destaque que ele merece. Acabou a época da patifaria. É agora o povo no poder." (1)

De nossa parte resta lembrar que o tratamento ameno destinado ao presidente da República carrega a utilíssima vantagem de revelar, em toda sua dimensão, o espírito de extrema-direita que alimenta suas perspectivas e desejos políticos malfazejos.

NOTA

