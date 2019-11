Angola realiza Avaliação Externa Conjunta para reforçar a protecção contra ameaças à segurança de saúde

A iniciativa permitirá revisar as capacidades do país em implementar o Regulamento Sanitário Internacional (RSI), identificar as áreas prioritárias e desenvolver um roteiro de implementação das recomendações produzidas pelos especialistas internacionais, por forma a garantir uma resposta adequada contra situações adversas à saúde, e a protecção da segurança sanitária mundial.

QUÊM: O Ministério da Saúde, com o apoio técnico e financeiro da OMS

O QUÊ: Realiza um "Workshop de Avaliação Externa Conjunta" sobre a capacidade de implementação do Regulamento Sanitário Internacional

QUANDO: Nos dias 18, 19, 20, 21 e 22 de Novembro de 2019. A cerimónia de abertura do workshop terá lugar na segunda-feira, dia 18 do corrente, às 8h30 min

ONDE: Em Luanda, no Hotel Alvalade

PORQUÊ: Estudos da OMS mostram que a região africana está em risco permanente de enfrentar ameaças à segurança sanitária, que continuam afectar drasticamente a vida das suas populações e a economia dos países em risco. A cada 3 a 4 dias, em África, é reportada uma ocorrência, perfazendo anualmente um total de 150 surtos de emergências severas de saúde pública.

A avaliação das capacidades do país em resposta as ameaças à saúde pública, é um processo fulcral para reforçar o sistema de saúde, e proteger os cidadãos de situações adversas à saúde.

Na região africana da OMS, 40 dos 47 Estados partes já realizaram a Avaliação Externa Conjunta, num processo aberto, interdisciplinar e colaborativo.

