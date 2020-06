Estão abertas as inscrições gratuitas para o Fórum de Sustentabilidade da Cidades Históricas de Minas Gerais, que chega a sua 5ª edição

Por ser este um ano eleitoral, esta edição do Fórum foi toda estruturada para atender propostas e perspectivas que contemplem um plano de governo sustentável e desenvolvimentistas para o turismo nas cidades históricas mineiras. O Fórum de Sustentabilidade será realizado entre os dias 29 de junho e 3 de julho, com palestras, debates, apresentação de cases de sucessos nas cidades mineiras e oficinas, tudo de forma virtual.

Idealizado pela Universidade Federal de Ouro Preto, a Associação das Cidades Históricas, a Prefeitura de Paracatu e a UNESCO, o Fórum Sustentável foi criado para propor políticas públicas voltadas para o desenvolvimento do turismo permanente das cidades históricas mineiras aliadas a todas as formas de turismo, e vem sendo fonte importante de pesquisas, informações, perspectivas e soluções para o desenvolvimento de um turismo sustentável, inclusivo e participativo, dentro de toda sua extensa cadeia produtiva e indutora nas cidades mineiras.

O V Fórum de Sustentabilidade das Cidades Históricas de Minas Gerais será o primeiro a ser realizado inteiramente de forma virtual.

O tema principal do Fórum será o Patrimônio Histórico da cidade de Paracatu, tombado pelo IPHAN.

As palestras e debates abordarão os vários fatores do Planejamento Municipal para o desenvolvimento do turismo sustentável das Cidades Históricas de Minas Gerais.

A Gestão Pública do Patrimônio Histórico e do Turismo como indutoras e aglutinadoras para o desenvolvimento sustentável das cidades no período pós-pandemia.

O Fórum Permanente de Sustentabilidade das Cidades Históricas de Minas Gerais é realizado pela Universidade Federal de Ouro Preto (PROEX e DEURB), Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais (ACHMG) e a prefeitura da cidade de Paracatu, em parceria com Rede Globo Minas e a AMIRT, além de diversas instituições, com o propósito em contribuir com a formulação e o fortalecimento de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável e a resiliência das Cidades Históricas de Minas Gerais.

O objetivo desta edição é contribuir com a construção de conhecimentos e saberes a respeito de políticas públicas nas áreas de urbanismo, patrimônio histórico, turismo, trabalho e renda para o planejamento municipal orientado ao desenvolvimento sustentável das Cidades Históricas de Minas Gerais, norteando atenção à pandemia da Covid-19 e o período pós-pandemia, quando turismo em todo o mundo será voltado para os cenários e destinos internos.

Atividades: Painéis de debates; Carta Manifesto; Cases de sucessos e; Minicursos.

Palestrantes: representantes de prefeituras, órgãos estaduais e federais, universidades, sociedade civil organizada e demais convidados.

Meio de realização: Transmissão ao vivo dos painéis de debates e a sessão cases de sucesso pelo canal do Fórum no YouTube, em formato de webinars. Para realização dos minicursos serão utilizadas plataformas digitais para a disponibilização e materiais como o Google sala de aulas e o Google Drive e a realização de fóruns de debates no Google Meet e Zoom. Canal do Fórum no YouTube https://www.youtube.com/channel/UCmmi1YtEw3FEsyZIde1bXCA

Público Alvo: representantes de órgãos e entidades públicas, privadas, academia, sociedade civil e demais interessados

Inscrições: gratuita / realizadas pela internet / vagas limitadas para os minicursos

Link da inscrição: site da UFOP e formulário de inscrições. https://forms.gle/yJBRJ5uTF4jnM5LS8. Certificados de participação serão emitidos por meio eletrônico para os participantes que responderem o formulário de avaliação do evento acessado no link das inscrições

PROGRAMAÇÃO

Painéis de debates | 29 de junho a 1 de julho

Painéis de debates serão realizados em formato de Webinar (videoconferência entre os palestrantes por meio do Google Meet) com a transmissão ao vivo em canal do Fórum no YouTube.

Painel de debates 1 | Data e horário: 29 de junho - 15 h às 17 h | Tema: "Políticas públicas de urbanismo para a gestão sustentável das cidades históricas com o enfoque no ordenamento territorial, mobilidade urbana e saneamento básico" | Mediador, Paulo Vieira (Prof. DEURB/UFOP); Palestrantes: Sandra Maira Antunes Nogueira (Prof.ª. DEARQ/UFOP), Bárbara Abreu Matos (Prof.ª. DEURB/UFOP) e Aníbal da Fonseca Santiago (Prof. DECIV/UFOP)

Painel de debates 2 | Data e horário: 30 de junho - 15 h às 17 h | Tema: "Políticas públicas de patrimônio cultural e turismo para o desenvolvimento sustentável das cidades históricas" | Mediador, Marcos Eduardo Carvalho Gonçalves Knupp (Prof. DETUR e Pró-reitor de Extensão UFOP); Palestrantes: Ana Alcantara (Secretária Executiva da ACHMG); Isabel de Paula (coordenadora de Cultura da UNESCO - representante no Brasil) e; representante da CNM.

Painel de debates 3 | Data e horário: 1 de julho - 15 h às 17 h | Tema: "Políticas públicas de trabalho, emprego e renda para o desenvolvimento sustentável das cidades históricas" | Mediador, Carolina Machado Saraiva de Albuquerque Maranhão (Prof.ª. ICSA/UFOP); Palestrantes: Dra. Graça Maria Borges de Freitas (Juíza do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho 3ª Região - Vara do Trabalho de Ouro Preto); Alair Ferreira de Freitas (Professor da UFV).

Sessão Cases de Sucesso da Cidade de Paracatu | 2 de julho

A Sessão Cases de Sucesso da Cidade de Paracatu será realizada em formato de Webinar (videoconferência entre os palestrantes por meio do Google Meet) com a transmissão ao vivo em canal do Fórum no YouTube.

Sessão Cases de Sucesso "Ações de Patrimônio Cultura e de Turismo como indutoras para o desenvolvimento sustentável de Paracatu" | Data e horário: 2 de julho - 15 h às 17 h | Tema: Projeto desenvolvidos pela iniciativa pública nas áreas sociocultural, econômicas e ambiental no município de Paracatu | Mediadora, Angélica Vasconcelos Souto Silva (Secretária Municipal de Cultura e Turismo de Paracatu); Palestrantes: representantes dos três cases selecionados (a confirmar até o dia 13/jul) - um representante de cada case - total 3 palestrantes

A dinâmica da sessão case será dada por um mediador apresenta que fará a introdução do painel abordando o tema e informações gerais da seleção e dos participantes. Em seguida cada um dos cases selecionados apresentarão as informações sobre o projeto ou ação por um tempo de 20 minutos cada um. Por fim será aberta a participação do público com perguntas e comentários por meio do chat do canal do YouTube do Fórum com duração de 20 a 30 minutos.

Minicursos | 29 de junho a 3 de julho

Minicurso 1 | Plano Diretor Municipal Contemporâneo - Planejamento em tempos de em tempos de mudanças de paradigma | Caga horária: 6 h | Ministrante: Christiano Ottoni Carvalho (Prof. DEURB/UFOP)

Minicurso 2 | Introdução aos planos de mobilidade urbana: um enfoque nos deslocamentos de pessoas | Caga horária: 6 h | Ministrantes: Bárbara Abreu Matos (Prof.ª. DEURB/UFOP) e Daniela Antunes Lessa (Prof.ª. DECIV/UFOP)

Minicurso 3 | Turismo, Patrimônio de Desenvolvimento Sustentável | Caga horária: 6 h | Ministrante: Maria do Carmo Pires (Prof.ª. DETUR/UFOP)

Minicurso 4 | Sentidos Urbanos: Outras Visadas | Caga horária: 6 h | Ministrantes: Gabriela de Lima Gomes (Prof.ª. do DEMUL e Pró-Reitoria Adjunta de Extensão da UFOP) e Ana Amaral Nunes Pereira (IPHAN)

Os minicursos serão ofertados no período de 29 de junho a 3 de julho de 2020 com a disponibilização de materiais (vídeos aulas e textos) nas plataformas do Google sala de aulas, Google Drive, Google Meet ou Zoom. Cada participante poderá participar de mais de um minicurso realizando conforme suas disponibilidades de horários e locais as atividades de como ver as vídeo aulas, ler os textos e desenvolver as tarefas disponibilizadas. Somente no último dia de disponibilização do minicurso será realizada em cada minicurso uma videoconferência com os participantes para realizar debates e devolutivas das atividades praticadas. As videoconferências ocorrerão no dia 3 de julho com duração e de até 60 minutos para cada minicurso, em horários diferentes nos períodos da manhã e tarde, possibilitando assim os participantes participarem dos minicursos que quiserem.

Regulamento para participação da Sessão Cases de Sucesso das Cidades Históricas - Edição Paracatu

TEMA GERAL: "Planejamento Municipal para o desenvolvimento sustentável das Cidades Históricas de Minas".

TEMA REGIONAL - PARACATU: Gestão Pública do Patrimônio Histórico e do Turismo como indutoras e aglutinadoras para o desenvolvimento sustentável

➔ Inscreva o seu case até o dia 10 de junho de 2020 conforme as regras e normas estabelecidas a seguir:

1. Os cases de sucesso são experiências exitosas resultantes de projetos e ações das áreas sociais, culturais, ambientais, econômicas, urbanísticas e rurais desenvolvidas no município.

2. Serão selecionados 03 (três) cases com maiores níveis de interação com o desenvolvimento sustentável do município de Paracatu, relacionados com o Patrimônio Cultural e o Turismo. Os cases deverão representar experiências de sucesso desenvolvidas no município de Paracatu, dentro do tema "Gestão Pública do Patrimônio Histórico e do Turismo como indutoras e aglutinadoras para o desenvolvimento sustentável".

3. A "Sessão Cases de Sucesso da Edição do Fórum Paracatu" será realizada no dia 2 de julho de 2020, ao vivo pela internet em formato de Webinar, por meio de videoconferência entre os participantes pelo Google Meet, com a transmissão simultânea para o público por meio do canal do Fórum no YouTube.

4. Para participar da "Sessão Cases de Sucesso da Edição do Fórum Paracatu", o interessado deverá inscrever o case no processo de seleção. Para registrar a candidatura, o inscrito deverá encaminhar um resumo com a descrição da atividade, contemplando os seguintes itens: o que é, como vem sendo desenvolvida, quem desenvolve, quem participa, quem é o representante oficial e desde quando o projeto ou ação são realizados. As candidaturas deverão apresentar elementos de comprovação das informações prestadas, tais como fotos, cartilhas e materiais audiovisuais, bem como, outros documentos que podem servir para comprovar a atividade.

5. Os candidatos deverão encaminhar a documentação para o registro da candidatura até o dia 10 de junho de 2020, para o e-mail forumsustentabilidade@ufop.edu.br

6. Os cases serão avaliados por uma banca examinadora composta por representantes da coordenação/ organização do Fórum.

7. Para a seleção dos cases a banca examinadora utilizará os seguintes critérios: (1) nível de implantação (quanto tempo está implantado); (2) resultados atingidos (se já possui e quais são os resultados mensurados); (3) instituído em políticas públicas do município (se está instituído em algum programa público do município); (4) continuidade entre gestões municipais (se a ação iniciou em uma gestão e continua em outra); (5) número de pessoas atingidas em toda da execução; (6) Sustentabilidade (como atinge questões sociais, econômicas e ambientais); (7) Resiliência (como contribui para proporcionar com a capacidade de resiliência da cidade); (8) Inovador e; (9) Inclusivo.

8. Cada um dos critérios terá uma pontuação de 0 a 2 pontos, resultando na pontuação total de 18 pontos.

9. Os cases selecionados serão noticiados até o dia 13 de junho por meio de um comunicado que será encaminhado ao e-mail cadastrado junto ao processo de candidatura.

10. Os representantes dos cases selecionados deverão indicar um palestrante para apresentar o case na sessão, que precisará participar antecipadamente de um treinamento de instrução com a equipe de organização do Fórum, que agendará o treinamento com todos os apresentadores. Caso o representante não participe o case será desclassificado.

11. A título de garantia de participação, o representante do case selecionado deverá garantir à organização do Fórum a condição logística (internet e computador) e local adequado (sem ruídos e interrupções) para a realização de sua apresentação no dia e no horário agendado para a "Sessão Cases de Sucesso da Edição do Fórum Paracatu".

12. Como forma de assegurar a participação do case para a ocorrência de imprevistos como a interrupção de sinal de internet, o responsável pelo case selecionado deverá encaminhar para organização do Fórum uma gravação da apresentação, em vídeo, com até 05 (cinco) dias de antecedência para a Sessão Cases de Sucesso. A apresentação deverá ter de 15 a 20 minutos (no máximo), com condições de luz e áudio satisfatórios para serem apresentados via internet. Essa medida será adotada caso haja impossibilidade de apresentação no dia agendado.

13. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal de Paracatu apoiará e disponibilizará logística e ambiente adequado para a participação dos cases selecionados no dia e horário da "Sessão Cases de Sucesso da Edição do Fórum Paracatu", bem como, para o cumprimento do disposto nos itens 10 e 11 deste regulamento.

14. Após a confirmação de participação e realização do treinamento de instrução, os cases selecionados comporão o material de comunicação do Fórum.

15. A dinâmica da "Sessão Cases de Sucesso da Edição do Fórum Paracatu" será oferecida por um mediador apresentador, que fará a introdução do painel, abordará o tema e prestará informações gerais sobre o processo de seleção e sobre os participantes. Em seguida, cada representante do case selecionado terá 20 minutos para apresentar seu projeto ou ação. Por fim, será aberta a participação do público com perguntas e comentários por meio do chat do canal do YouTube do Fórum com duração de 20 a 30 minutos.

16. Os cases selecionados serão premiados com certificado de participação pelo Fórum e apresentarão na "Sessão Cases de Sucesso da Edição do Fórum Paracatu", no dia 2 de julho de 2020. A apresentação de cada case será de até 20 minutos com mais 10 minutos para o debate (virtual) com os internautas.

Contatos da organização, e-mail oficial da organização: forumsustentabilidade@ufop.edu.br

Paulo Vieira, Professor e Chefe do Departamento de Engenharia Urbana da UFOP, Coordenador técnico Fórum de Sustentabilidade das Cidades Históricas de Minas Gerais / paulovieira@ufop.edu.br /

Ana Alcântara, Secretária Executiva da Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais - (31)3731-6833 / Coordenação institucional do Fórum de Sustentabilidade das cidades Históricas de Minas Gerais / cidadeshistoricasdeminas@gmail.com

REALIZAÇÃO:

CÁTEDRA UNESCO: ÁGUA, MULHERES E DESENVOLVIMENTO - UFOP - 26/02/2006 Departamento de Engenharia Urbana Escola de Minas | UFOP | deurb@em.ufop.br

APOIO E PARTICIPAÇÕES

Foto: Por Rosino - Flickr: two cars away from a classic postcard, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17221037