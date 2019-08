FARC congratula Fernández e Kirchner

Comunicado

Autor:

Conselharia de Relações Internacionais

O partido Força Alternativa Revolucionária do Comum-FARC manifesta sua complacência pelo excelente resultado obtido na jornada eleitoral das Primárias Abertas Simultâneas e Obrigatórias [PASO] na Argentina no domingo passado pelo Frente TODOS, encabeçada por Alberto Fernández e Cristina Kirchner.

Diz o candidato de TODOS: "Vamos reconstruir um país onde todos tenham oportunidades para se desenvolverem [...], a nós outros nos importa a educação e a saúde pública, a indústria nacional e o bem-estar dos trabalhadores e aposentados".

As Primárias não definem as eleições, porém alcançar mais de quinze pontos de diferença entre a oposição [com 48%] e o oficialismo [com 33%] é algo esperançoso e preenche de otimismo a todas as forças progressistas do Continente. Para o politólogo Atílio Borón a vitória da Frente TODOS "é uma derrota catastrófica" para o atual governo autoritário e prepotente.

Este triunfo do povo argentino e do povo porto-riquenho mostram que novos ventos de democracia sopram pela América Latina e pelo Caribe.

Bogotá DC, 12 de agosto de 2019

Tradução > Joaquim Lisboa Neto