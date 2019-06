Chanceler cubano rende homenagem em Barbados a vítimas de atentado

Bridgetown, 17 jun (Prensa Latina) O ministro de Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, visitou hoje o monumento aos Mártires de Barbados, dedicado às vítimas de um atentado contra um avião comercial cubano em pleno voo.

'No Monumento aos Mártires de Barbados, frente às águas em que caiu em 1976 o voo 455 de Cubana de Aviação, rendo merecido tributo às vítimas daquele ato terrorista no que perderam a vida 73 inocentes. Ainda dói a barbárie e a injustiça.#Cuba', escreveu o chanceler no Twitter.



Em 6 de outubro de 1976 um ataque terrorista contra a aeronave CU-455 de Cubana de Aviação, que se dirigia da ilha de Barbados à Jamaica com destino a Havana, explodiu em pleno voo.



O crime foi planificado na cidade de Caracas, Venezuela, pelos terroristas de origem cubana Luis Posada Carriles e Orlando Bosch Ávila, que empregaram os venezuelanos Hernán Ricardo e Freddy Lugo para realizar a colocação das bombas dentro do avião.



A bordo iam 73 pessoas, incluídos jovens guianeses que viajavam a Cuba para estudar Medicina e 10 tripulantes que se encontravam hospedados nesta capital, devido à rotação do pessoal da companhia cubana de aviação.



Também se encontravam os integrantes da delegação esportiva cubana que regressava da Venezuela, onde tinha obtido todas as medalhas de ouro no Campeonato Centro-americano de Esgrima.



O ministro cubano realiza uma visita oficial a Barbados como parte de uma gira pelo Caribe que também o levou a Trinidad e Tobago, Santa Luzia e Guiana, onde participou em VI reunião ministerial Caricom-CUBA.



Barbados restabeleceu relações diplomáticas com Cuba, ao igual que Trinidad e Tobago, Guyana e Jamaica, em dezembro de 1972, fato que rompeu o isolamento diplomático que Estados Unidos pretendeu estabelecer sobre a maior das Antilhas.



Cuba reitera a vontade de continuar fortalecendo estes nexos históricos, bem como ampliar o diálogo político e a cooperação bilateral com Barbados, em benefício mútuo e em prol da integração regional.



Assim, agradece o apoio de Bridgetown ao reclamo cubano na contramão do bloqueio econômico, comercial e financeiro que mantém a administração estadunidense contra essa ilha há mais de meio século.

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=24124&SEO=chanceler-cubano-rende-homenagem-em-barbados-a-vitimas-de-atentado