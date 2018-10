17º edição do NOIA

A 17º edição do NOIA - Festival do Audiovisual Universitário, um dos principais encontros da produção artística universitária brasileira, acontece gratuitamente de 11 a 16 de outubro de 2018 no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, em Fortaleza (CE). Durante seis dias, o NOIA reunirá uma extensa programação que ocupará os espaços do entorno do Dragão do Mar, como o Cinema do Dragão, a Multigaleria, a Arena e o Porto Dragão.

Homenagens

Na quinta-feira (11), às 19h30, a solenidade de abertura contará com a homenagem ao cineasta cearense Leonardo Mouramateus, Ele foi um participante ativo de edições anteriores do NOIA e retorna ao evento para apresentar o seu primeiro longa-metragem, o ainda inédito "Antonio Um Dois Três", realizado em Portugal.

Já no encerramento, na terça-feira (16), antes do anúncio dos vencedores do ano, será entregue o Troféu NOIA para a escola Porto Iracema das Artes. Na ocasião serão exibidos três curtas-metragens produzidos pelos alunos do Porto: "Abissal" (2016), de Arthur Leite; "Grilhões" (2018), de Lucas Inocêncio, e "Capitais" (2018), de Kamilla Medeiros e Arthur Gadelha.

Mostras Competitivas

Foram selecionados 21 curtas-metragens de 11 estados brasileiros para a mostra nacional, que será exibida de 12 a 14 de outubro, sempre às 19h, e outras 10 obras para a mostra local, com exibição no dia 15 de outubro, às 18h.

De 12 a 14 de outubro, sempre às 21h, a competição da Mostra Cearense de Bandas Universitárias terá shows de nove grupos locais.

Já a Mostra Cearense de Fotografia Universitária ficará aberta durante os seis dias de festival, sempre das 14h às 22h.

Mostras Paralelas

A Mostra NOIA Kids reunirá, no dia 12 de outubro, às 15h, crianças e adolescentes para assistirem a um programa de 13 curtas de animação locais. A Mostra contará com tradutores de libras, legendagem e audiodescrição.

A Mostra Internacional: Festival Equinoxio será realizada no dia 15 de outubro, às 15h, em parceria com o Festival Universitário de Cine y Audiovisuales Equinoxio, uma janela de exibição do audiovisual universitário produzido na Colômbia e no mundo.

Seminário e Fórum do Audiovisual

O Seminário do Audiovisual Universitário propõe um diálogo sobre o acesso das produções universitárias aos canais de TV, com uma mesa composta pelos profissionais Carla Domingues (Canal Brasil/RJ), Krishna Mahon (Imprensa Mahon/SP), Marcos Tardin (TV O POVO/CE) e José Gledson (TV Ceará/CE), com mediação de Doug de Paula (Câmara Setorial do Audiovisual/CE). O encontro acontece no dia 13 de outubro, às 15h, no Auditório do Dragão do Mar.

O Fórum do Audiovisual Universitário debaterá sobre o fortalecimento de uma agenda sobre formação, produção e difusão do audiovisual universitário, tanto nos ambientes acadêmicos como fora deles. O Fórum será conduzido por Maurício Ferreira (PR), diretor Artístico do 3 Margens: Festival Latino-Americano de Cinema. O Fórum acontece no dia 14 de outubro, às 15h, também no Auditório do Dragão do Mar.

Oficinas de Formação

Serão quatro cursos: Produção Executiva de Shows, com o produtor Rafael Bandeira; Trilha Sonora para Filmes, com o produtor musical Helder Melo; Fotografia para Eventos, com o fotógrafo Luiz Alves, eDocumentário em Primeira Pessoa, com a roteirista e pesquisadora Patrícia Dourado. As aulas acontecerão entre os dias 11 e 13 de outubro, no Porto Dragão. E as inscrições estão abertas até o dia 10.

A programação conta com instalações interativas e video mappings de Vitor Grilo e Valentino Kmentt, além de uma área de games na Multigaleria com estandes de faculdades parceiras.

Foto: By David Moraes - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=696500