Exposição de pintura: António Monteiro

Inauguração da Exposição de Pintura "Paisagens sem nome" de António J.G. Monteiro, que terá lugar no dia 14 de junho pelas 18 horas, na sala de exposições temporárias do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, em Coimbra.

A exposição estará patente ao público até dia 29 de julho.

Olhando para as obras de António Monteiro vê-se um conjunto de telas coerentes e com homogeneidade, todas diferentes, mas todas com uma inspiração comum, como se fossem distintos andamentos de uma única peça musical. Não estamos, claramente, num campo do puro abstracionismo, pois aquilo que cada peça mostra é a expressão plástica da interiorização estética, psicológica e emotiva de um lugar, de uma paisagem ou local que marcaram, pela força da própria obra da Natureza. (Professor Doutor Pedro Dias)

A pintura, o discurso plástico da obra expressa as emoções espontâneas de um percurso de vida, em diferentes representações de espaços reais. Estas surgem como aspirações criativas de sobreposições cromáticas no uso livre da cor, técnicas e materiais. As cores, o brilho e a luz concretizam-se em movimentos de múltiplas formas e é através desta liberdade singular que o olhar, o espaço e o tempo, exprimem sensações do quotidiano. ( António Monteiro )

Biografia :

António Monteiro. Natural do concelho de Arganil. Residente em Coimbra Licenciado em arquitectura pela Escola Superior de Belas Artes de Lisboa

Arquitectura : Consultor de Camaras Municipais e entidades públicas e privadas. Desenvolve projectos de arquitectura em Portugal, África e América Latina sendo exemplos entre outros o Estádio Municipal de Coimbra e a Arena Grêmio, Porto Alegre, Brasil

Pintura : Desenvolveu desde jovem obras de pintura como forma de expressão artística

Representado em coleções privadas em Portugal e Brasil