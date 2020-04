Pianista Linda Bustani lança canal no YouTube

Com as portas das salas de concerto fechadas por conta do COVID-19, artistas e orquestras de todo o mundo estão encontrando maneiras alternativas de alcançar sua audiência. A ideia é não apenas manter contato com o público nesse momento difícil, mas também incentivar que todos fiquem em casa e contribuam para o achatamento da curva de expansão do coronavírus. A Filarmônica de Berlim, por exemplo, liberou o acesso a todo o seu catálogo digital de vídeos, e artistas como Yulianna Avdeeva e Igor Levit - dois destacados pianistas da atualidade - têm agitado as redes sociais com regulares lives de concerto.

Entrando nessa onda de promoção da música em tempos de distanciamento social, a celebrada pianista Linda Bustani acaba de lançar um canal no YouTube, em que vai dividir com o público diversas gravações feitas ao longo de uma extensa e florescente carreira. "É um momento difícil não só para os brasileiros, mas para o mundo todo, então eu pensei em compartilhar um pouco da minha vida, um pouco das minhas experiências, um pouco da minha história. Tenho sentido muita saudade de estar no palco, saudade dos meus alunos, que fazem parte de minha carreira. Com esse canal, quero oferecer um pouquinho de mim nesse momento de reflexão" - comenta ela.

Uma das importantes pianistas do Brasil, a rondoniense Linda Bustani foi discípula de Arnaldo Estrella e de Antônio Guedes Barbosa, no Rio de Janeiro. Premiada aos quinze anos de idade no Concurso Internacional Vianna da Motta, de Lisboa, foi convidada por Iakov Zak para trabalhar sob sua orientação no Conservatório Tchaikovsky, em Moscou, onde também foi aluna de Elisso Virsaladze. Laureada nos Concursos da Bratislava e do Rio de Janeiro, Linda Bustani teve sua carreira internacional efetivamente lançada em decorrência de sua participação no Concurso Internacional de Leeds, na Inglaterra. Vieram, em seguida, as aparições ao redor do mundo: tocou em Portugal, Países Baixos (Concertgebouw de Amsterdam), Bélgica, República Tcheca (Tchecoslováquia), Rússia, Ucrânia e Geórgia (União Soviética), Escócia, Reino Unido, Japão, Hungria, EUA e na América Latina. Apareceu ao lado de importantes maestros e orquestras, entre elas a Royal Liverpool Philharmonic e a BBC Welsh.

A primeira postagem do canal de Linda é uma gravação especial, feita quando ela tinha apenas 12 anos. Neste registro, ela interpreta o Concerto para Piano em Sol Menor, Op. 25, de Felix Mendelssohn, acompanhada pela Orquestra Sinfônica Brasileira, sob a regência de Isaac Karabtchevsky. A execução deixa claro que desde a mais tenra idade a pianista já tinha total controle das suas capacidades técnicas e absoluta potência imaginativa.

O canal pode ser acessado através do abaixo:

https://www.youtube.com/channel/UCqTEDSseJnhQ0AGeHm7BFRg

