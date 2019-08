Rafael Correa felicitou triunfo da Frente Todos pela Argentina

Quito, 12 ago (Prensa Latina) O ex presidente do Equador Rafael Correa felicitou hoje a vitória da coalizão política Frente de Todos, representado pela dupla presidencial de Alberto e Cristina Fernández, nas eleições primárias na Argentina.

Em uma mensagem de sua conta do Twitter, o ex mandatário considerou este fato como um triunfo do amor sobre o ódio e agradeceu à fórmula ganhadora por devolver a esperança à região.



Graças Alberto, graças Cristina, graças Axel... muito obrigado, Argentina com alma! Aqui também, tudo é questão de tempo. Nosso povo acordará. Hasta la vitória sempre!, escreveu.



Também em alusão ao resultado das eleições primárias argentinas, Correa retomou em outro twiter as palavras do ex presidente uruguaio José Mujica sobre o ciclo de poderes na área.



Há anos perguntaram a Mujica não lhe preocupa a virada à direita na América Latina? e respondeu 'A virada é temporária. A gente não esquecerá o que a esquerda lhe deu e terminará por recordar o que a direita lhe tirará'.



O líder da Revolução Cidadã, vítima de uma feroz perseguição política por parte da atual administração de Lenín Moreno, manifestou sua confiança em que esta derrota do neoliberalismo na Argentina representa um passo de avanço no regresso de melhores momentos para a região.



A Pátria volta, expressou.



Na véspera, a principal força opositora argentina, a Frente de Todos, atingiu nas votações primárias mais de 47 por cento dos votos frente aos 32 por cento que conseguiu a aliança oficialista Juntos pela Mudança rumo às gerais de outubro.



Para especialistas, isto complica a possibilidade da reeleição de Mauricio Macri, que é acusado de levar o país em uma grave crise econômica devido a aplicação de políticas neoliberais.



