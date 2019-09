Caeté se prepara para abrir as comemorações dos "300 anos da Capitania de Minas"

13 de setembro de 2019 a 12 de setembro de 2020

Em 12 de setembro de 2020, o Estado de Minas Gerais vai celebrar os "300 anos de criação da Capitania de Minas Gerais". Esta data é, sem dúvida, uma das mais importantes da história de Minas Gerais. A cidade de Caeté, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio, foi a primeira a se manifestar, perante a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, para sediar as comemorações. Tal manifestação já recebeu, inclusive, o apoio institucional da secretaria de estado, como mostra a cópia do ofício em anexo.

Para abrir o ano das comemorações, de 13/09/2019 a 12/09/2020, o Município de Caeté está preparando um grande evento, digno do que se pretende celebrar. Às 8 horas do dia 13/09, está previsto o acendimento do "fogo simbólico e alusivo" à criação da Capitania de Minas. Este fogo será aceso diante da Capela do Rosário, no distrito tricentenário de Morro Vermelho, em Caeté-MG, no local exato onde, segundo a história, foi iniciada a Guerra dos Emboabas e ocorreu a 1ª eleição direta das Américas, que elegeu o Governador primaz de Minas, à revelia da Coroa Portuguesa (1708-1709). A proposta é que este fogo seja partilhado com os demais Municípios mineiros.

Em seguida, a chama será conduzida até a sede do Município, onde ocorrerá a abertura das comemorações, conforme programação.

Abertura formal do Evento

10h - Recepção do fogo na Praça Joaquim Franco, Centro, para ser conduzido até o Monumento dos Emboabas, situado no da Praça Dr. João Pinheiro, diante da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Bonsucesso, onde será recebido pela rede Municipal e Estadual de Educação. Ato cívico com execução do hino nacional, valsa da cidade. Logo após, o fogo será transferido para o prédio da Prefeitura Municipal, onde será mantido aceso ao longo de um ano.

Capela do Rosário

https://www.google.com/maps/place/Capela+Nossa+Senhora+do+Ros%C3%A1rio/@-19.9557823,-43.7084252,15z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0xa4243291ff9341:0xce13514bd4d6a898!2sMorro+Vermelho,+Caet%C3%A9+-+MG,+34800-000!3b1!8m2!3d-19.9588381!4d-43.6974768!3m4!1s0xa4242436819031:0x7e7b2e57b843c738!8m2!3d-19.9557823!4d-43.7084252



Praça Dr. João Pinheiro

https://www.google.com/maps/place/Pra%C3%A7a+Doctor+Jo%C3%A3o+Pinheiro,+Caet%C3%A9+-+MG,+34800-000/@-19.8988266,-43.6732709,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0xa42f98ac05fcff:0x2fe848e24a36ffac!2sPra%C3%A7a+Doctor+Jo%C3%A3o+Pinheiro,+Caet%C3%A9+-+MG,+34800-000!3b1!8m2!3d-19.8988266!4d-43.6710822!3m4!1s0xa42f98ac05fcff:0x2fe848e24a36ffac!8m2!3d-19.8988266!4d-43.6710822



