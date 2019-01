Jornalista é assassinado na Colômbia

Bogotá, (Prensa Latina) Autoridades colombianas confirmaram nesta terça (08) o assassinato do jornalista e locutor Mauricio Graça, em um suposto assalto no departamento de Guajira.

Oriundo de Bogotá, o profissional, de 49 anos, encontrava-se de férias na citada região do nordeste da Colômbia, quando o veículo em que viajava foi interceptado por dois desconhecidos que lhe dispararam diante de sua esposa e filha.

O crime teve lugar na via que comunica o município de Uribia com o Cabo da Vela (lugar turístico do Caríbe colombiano) e, segundo versões preliminares da rádio local, se produziu ao tentar Graça resistir ao roubo.

Morreu enquanto era transportado ao posto de saúde do Cabo da Vela, a bordo de uma caminhonete que transitava pelo caminho rural onde ocorreu o homicídio.

As autoridades adiantam as perguntas para achar os responsáveis pelo ato criminoso.

