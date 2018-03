Como é a novíssima arma 'semirussa' do Irã

De acordo com os especialistas do blogue militar russo BMPD, se trata de um AH-1J Cobra modernizado no Irã no âmbito do programa Toufan 2.

Está equipado com o míssil Shafagh, desenvolvido na base do míssil antiaéreo Shahab Thaqeb, cópia iraniana dos sistemas chineses FM-80/HQ-7, que conta com um novo sistema de navegação.

De acordo com o analista Babak Taghvaee, o Shafagh foi desenvolvido para os helicópteros de ataque AH-1J Cobra do exército iraniano por uma empresa privada russo-iraniana.

Com um alcance de 12 quilômetros, o Shafagh pode penetrar uma blindagem de aço laminado de 1.500 mm.

