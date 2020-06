Breve radiografia das causas do racismo nos Estados Unidos

As pandemias são frequentemente consideradas atos imprevisíveis de Deus que emergem subitamente para causar estragos em populações inocentes. Mas não é assim que os profissionais de saúde pública pensam sobre eles.

por Osagie K. Obasogie

Frequentemente, as pandemias têm uma economia política por trás delas, na qual condições precárias de vida e de trabalho ligadas às desigualdades sociais produzem oportunidades para a propagação de doenças sem controle. Isso foi verdade para a pandemia de gripe de 1918, iniciada em fazendas no condado de Haskell, no Kansas, e também parece explicar o surgimento do novo coronavírus.

Esses contextos sociais e políticos também ajudam a explicar outra pandemia - uma que, como o coronavírus que ainda enfurece, também está matando desproporcionalmente americanos negros. Não se engane: a violência policial é um problema de saúde pública.

Três meses após o surto generalizado nos Estados Unidos, os dados sobre disparidades raciais nas infecções e mortes por coronavírus são surpreendentes. Os condados majoritariamente negros têm três vezes a taxa de infecções e quase seis vezes a taxa de mortes que os brancos, segundo uma análise do Washington Post de abril.

A disparidade racial na violência policial é quase tão acentuada quanto essa. Em Minneapolis, onde George Floyd foi terrivelmente morto pela polícia, os policiais usam a força contra os negros sete vezes mais do que contra os brancos. Estudos mostram que homens negros têm até 3,5 vezes mais chances do que brancos de serem mortos pela polícia; um em cada mil homens negros vai morrer nas mãos da polícia.

A autópsia de Floyd revelou que ele havia testado positivo para o coronavírus, apesar de não apresentar sintomas e não ter sido um fator em sua morte. Talvez a semelhança mais trágica entre essas pandemias gêmeas seja que a resposta o governo federal possa ser atribuída, em grande parte, ao fato de que as mesmas populações - minorias pobres e despojadas - constituem desproporcionalmente os mortos e os sofrimentos.

A reação do governo seria dramaticamente diferente se essas pragas afetassem principalmente as populações brancas da classe média. Vidas negras parecem não ter importância, o que revela uma ideologia eugênica subjacente nos Estados Unidos de deixar doenças e violência diluir os rebanhos de grupos indesejáveis.

Até agora, temos um bom entendimento das condições ambientais que podem permitir a propagação incontrolável de vírus. Mas o que explica a pandemia de violência policial? Grande parte do debate se resume a se deve a preconceitos implícitos ou explícitos dos policiais. Ambos os argumentos reconhecem a natureza estrutural e institucional do racismo.

Embora o viés explícito sugira que a polícia tenha um desdém ativo e desrespeito pela vida negra, os modelos de viés implícito enfatizam as maneiras pelas quais a polícia é treinada para associar automaticamente a negritude ao perigo ou à criminalidade, levando-os a usar inconscientemente uma força mais dura do que em situações semelhantes com pessoas brancas.

Mas se o viés implícito ou explícito fornece a melhor explicação é uma distinção sem muita diferença. Combater a violência policial não significa descobrir as motivações de "maçãs podres" individuais. Trata-se de entender como uma rede de brutalidade patrocinada pelo governo em 18 mil agências policiais locais, estaduais, municipais e federais pode, paralelamente, sem nenhuma organização central, criar terror persistente nas comunidades negras.

Para entender as condições que deram origem a comportamentos terríveis, como o assassinato de George Floyd por uma nota supostamente falsa de US$ 20, precisamos examinar atentamente as condições que sinalizam a todos os policiais que eles podem tratar os negros com total desdém e brutalidade, com pouca consequência.

O Congresso da era da Reconstrução entendeu que as autoridades locais e estaduais estavam usando sua autoridade para aterrorizar as comunidades negras após a Guerra Civil. Foi aprovada a Lei dos Direitos Civis de 1871 (também conhecida como Lei Ku Klux Klan) para, em parte, permitir que demandantes individuais processem funcionários do governo que os privaram de direitos constitucionais.

Posteriormente codificada como estatuto federal, essa lei cria responsabilidade, expondo os policiais à responsabilidade civil - danos em dinheiro - quando, por exemplo, espancam ou matam ilegalmente membros da comunidade.

O estatuto permaneceu em grande parte inativo até o caso de 1961, Monroe v. Pape (caso da Suprema Corte dos Estados Unidos que considerou a aplicação da lei federal de direitos civis a violações constitucionais), que reorientou os esforços para usar a lei para deter a violência policial, proteger as comunidades e responsabilizar os policiais individualmente quando eles violam direitos. Mas pouco tempo depois que a Suprema Corte abriu essa pequena janela de justiça, ela essencialmente fechou as portas ao uso da responsabilidade civil como forma de prestação de contas pela polícia, estabelecendo uma nova regra em 1967: imunidade qualificada.

Em resumo, os policiais são imunes à responsabilidade civil, a menos que um demandante possa mostrar que o policial violou uma lei "claramente estabelecida" - ou seja, um direito reconhecido em um caso anterior com fatos subjacentes semelhantes nos quais a conduta policial foi considerada ilegal por um tribunal em a mesma jurisdição que, em teoria, notificaria um oficial de que tal comportamento não é permitido.

Por exemplo, se um oficial usasse a força de uma maneira que pudesse ser excessiva - talvez um golpe de bastão no joelho de um manifestante que causasse danos substanciais - mas que ainda não tivesse sido julgado por um tribunal federal da jurisdição relevante como ilegal nas mesmas circunstâncias, o oficial estaria imune a processo civil. Como é raro que dois casos na mesma jurisdição compartilhem os mesmos fatos, a imunidade qualificada se tornou uma regra impossivelmente estreita que cria barreiras intransponíveis à justiça para as vítimas de violência policial.

Além de limitar os mecanismos pelos quais as vítimas podem instaurar processos civis contra policiais, o tribunal se esforçou para não fazer declarações definitivas sobre o que conta como uso inconstitucional da força. A única exceção é a decisão do Tennessee v. Garner, de 1985.

Nesse caso, um policial de Memphis atirou e matou Edward Garner, um negro de 15 anos de idade, que o policial sabia estar desarmado quando fugiu após supostamente assaltar uma casa. Um estatuto do Tennessee na época permitia o uso de força mortal em tal situação, mas a Suprema Corte sustentou que a força mortal não poderia ser usada contra suspeitos de fuga que não apresentavam perigo.

Fora dessa decisão, porém, a Suprema Corte evitou habilmente dizer aos policiais o que eles podem ou não fazer quando usam a força. Alguns anos depois, em 1989, o tribunal arraigou ainda mais essa evasão em precedentes legais em Graham v. Connor. Nesse caso, Dethorne Graham, um negro com diabetes, foi espancado por um grupo de policiais que confundiram seus sintomas de baixo nível de açúcar no sangue por embriaguez.

A Suprema Corte usou a ação de Graham como uma oportunidade para esclarecer o padrão constitucional de revisar o uso da força pela polícia. Até então, esses casos poderiam ser decididos sob várias reivindicações legais diferentes. Mas o tribunal decidiu que todos os casos de força excessiva devem ser julgados sob a Quarta Emenda, que protege as pessoas de buscas e apreensões ilegais, usando um padrão de "razoabilidade objetiva".

Graham e seus advogados inicialmente pensaram que era uma vitória. O padrão predominante dependia fortemente de provar a intenção subjetiva dos policiais, o que é difícil. Certamente espancando um homem só porque a polícia assumiu que ele estava bêbado não atenderia a esse novo padrão objetivo. No entanto, quando o caso de Graham voltou ao tribunal de julgamento sob o novo padrão, o júri disse que o tratamento dos oficiais com Graham era "razoável".

Isso resume as últimas três décadas de casos de força excessiva nos tribunais federais. O padrão da Quarta Emenda foi usado para justificar até os usos mais flagrantes da força policial como "razoáveis". Isso é precisamente porque o Supremo Tribunal se recusou a definir o que significa "razoável".

Em meio a essa ambiguidade, os tribunais federais inferiores costumam adiar as políticas dos departamentos de polícia locais sobre o uso da força como a definição constitucional do que é razoável. Isso geralmente significa que os tribunais permitem que a polícia use a força que eles dizem que podem. Quando os tribunais federais abdicam amplamente de sua responsabilidade de interpretar a lei e permitem que os departamentos de polícia definam padrões constitucionais, a lei foi invertida.

Foi assim que a pandemia de violência policial se espalhou. Entre imunidade qualificada e Graham v. Connor, a Suprema Corte efetivamente colocou a polícia acima da lei. O resultado foi uma onda de violência de décadas que deixou corpos negros quebrados e mutilados por todas as ruas da América.

Atualmente, os cientistas estão trabalhando duro para desenvolver uma vacina para nos tirar da pandemia de coronavírus. Existe uma "vacina" para a violência policial? Talvez. O deputado Justin Amash prometeu introduzir a Lei de Imunidade Qualificada Final no Congresso, e os senadores Ed Markey, Cory Booker e Kamala Harris disseram que introduzirão de maneira semelhante uma resolução para encerrar a doutrina. Ao mesmo tempo, o Supremo Tribunal está agora decidindo se deve rever vários casos de imunidade qualificada que dariam aos juízes a oportunidade de repensar ou interromper a prática.

Mas nem todas as vacinas funcionam muito bem. Seja o coronavírus ou o uso da força pela polícia, as causas subjacentes sofrem mutações e se adaptam ao ambiente, tornando a vacinação um alvo em movimento que requer vigilância constante. O poder policial irrestrito e irresponsável está profundamente entrelaçado no tecido da América e não desaparece rápida ou facilmente.

O fim da violência policial exigirá organização contínua para colocar novas pessoas em posições de liderança que possam mudar a maneira como os departamentos de polícia operam, supervisão da comunidade para responsabilizá-las e uma nova geração de juízes que adotem uma interpretação mais fiel da Constituição. Até então, o único tratamento será continuar a marchar e fazer ouvir nossas vozes.

_________

Osagie K. Obasogie é presidente e professor de bioética da Haas na Universidade da Califórnia em Berkeley no programa médico conjunto e na escola de saúde pública. Ele é o autor de " Cegos pela vista: vendo a raça através dos olhos dos cegos ".

Fonte: The Washington Post

https://vermelho.org.br/2020/06/06/breve-radiografia-das-causas-do-racismo-nos-estados-unidos/