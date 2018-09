Noite de Fado na Baixa de Coimbra

A segunda noite realizou-se na passada sexta - feira, dia 31 de Agosto, e onde foi possível descobrir a Baixa pelo olhar ao som do Fado. A canção de Coimbra fez-se ouvir um pouco por toda a Baixa numa iniciativa que levou os visitantes a calcorrear as ruas e ruelas para desfrutar das actuações de cada um dos grupos de fado convidados.

No total foram quatro, as actuações de curta duração, levadas a cabo por dois grupos de fado : Largo do Paço do Conde (às 21h30), Escadas do Gato (às 22h00), Largo de Almedina (às 22h30) e Escadas de São Tago (às 23h00)

Baixa é Comercio, Vida, Cultura, Património e Lazer