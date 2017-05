Director Executivo da Gavi visita Angola

Luanda, 2 de Maio de 2017 - O Dr. Seth Berkley, Director Executivo (CEO) da Gavi, (Aliança Mundial de Vacinas) é esperado quarta-feira em Luanda para uma visita oficial de dois dias com a finalidade de apoiar o país nos seus esforços para aumentar a cobertura vacinal e reforçar a vacinação de rotina.

A Gavi é uma aliança mundial para as vacinas e a vacinação criada no ano 2000, da qual fazem parte governos de países em desenvolvimento e de países doadores, a Organização Mundial da Saúde (OMS), o UNICEF, o Banco Mundial, a indústria de vacinas em países industrializados e países em desenvolvimento, a sociedade civil, a Fundação Bill & Melinda Gates e outros organismos privados. Desde 2000, a Gavi apoia e tem contribuído para a imunização de cerca de 580 milhões de crianças e tem ajudado igualmente os países em desenvolvimento a salvar mais de 8 milhões de vidas.

Nestes últimos anos, em Angola, a Gavi tem sido um dos principais parceiros do Governo nos seus esforços para reforçar o programa nacional de vacinação. Em parceria com a OMS e o UNICEF, o apoio da Gavi permitiu intensificar a vacinação de rotina, melhorar o sistema da cadeia de frio através da aquisição de equipamentos e formação de pessoal técnico e redefinir uma estratégia de comunicação para aumentar a adesão à vacinação de rotina.

Durante a sua estada em Angola, o Dr. Seth Berkley tem agendado encontros com as autoridades nacionais, profissionais da saúde e parceiros, incluindo com os Ministros da Saúde, das Finanças, o Governador da Província de Luanda e outras entidades de alto nível.

As vacinas salvam vidas e a imunização figura entre as intervenções de saúde pública de maior benefício devido à relação custo-eficácia. Uma forte vacinação de rotina é uma resposta chave para salvar vidas de crianças e prevenir epidemias. Por isso, espera-se que o director executivo da Gavi participe igualmente no lançamento do Plano Nacional de Intensificação de Rotina, no contexto da semana Africana de vacinação, a ter lugar quinta-feira, 4 de Maio, no Hospital Municipal do Zango II, no Município de Viana.

O programa oficial da visita do Dr. Seth Berkley prevê igualmente um encontro com os chefes das Agências das Nações Unidas e parceiros de desenvolvimento sanitário em Angola.

Integram a sua delegação a Drª Felicitas Zawaira, Directora da OMS para a Saúde reprodutiva e familiar na Região Africana e enviada especial da Directora Regional da OMS para África, o Dr. Santiago Cornejo, chefe da Gavi para o financiamento sustentável e a imunização, o Dr. Thierry Vincent, responsável dos projectos da Gavi em Angola, assim como o Representante da OMS em Angola e a Representante Adjunta do UNICEF, Dr. Hernando Agudelo e Drª Patrícia Portela de Souza.

____________________________________________

Para contactos adicionais com a imprensa, favor contactar:

Frédérique Tissandier, Oficial de Comunicação da Gavi, e-mail : ftissandier@gavi.org José Caetano, Oficial de Comunicação da OMS, e-mail : soarescaetanoj@who.int Niko Wieland, Chefe da Secção de Comunicação do UNICEF, e-mail : nmwieland@unicef.org