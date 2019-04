Feira cultural leste europeia de SP - Edicao de Páscoa



No dia 14 de Abril das 10 as 17h teremos mais uma edicao mensal da Feira Cultural Leste Europeia de São Paulo na Rua Aracati Mirim ao lado do Parque Ecologico de Vila Prudente.

Com entrada gratuita.

Acesso a artesanato diversificado e temático com gastronomia típica artesanal (receitas multi-geracoes familiares exclusivas) alem de oficinas culturais gratuitas .Nesta edicao especial de pascoa teremos a tradicional oficina de pintura de ovos com motivos eslavos aberta ao publico interessado.

Apresentacoes folcloricas e artisticas com muita musica (segue anexo release virtual).



Maiores informacoes www.amoviza.org.br