José Mentor promove debate sobre Reforma da Previdência

Atividade será neste domingo, dia 2 de abril, às 10h, no salão da Igreja Santa Ângela e São Serapião, região Sudeste da capital paulista

O mandato do deputado federal José Mentor (PT-SP) promover um debate sobre a Reforma da Previdência, neste domingo, dia 2 de abril, no salão da Igreja Santa Ângela e São Serapião, na Vila Moraes, região Sudeste da capital paulista.

Além de José Mentor, que é membro da Comissão Especial da Reforma Previdenciária na Câmara dos Deputados, atividade contará com a participação do professor Everton Menezes Fernandes de Sousa, membro das Pastorais da Paróquia Santa Ângela e São Serapião. A subsecção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) do Jabaquara também foi convidada e deve enviar representante para o debate.

O deputado destaca que a atividade será um momento importante para que as pessoas possam conhecer e entender melhor a proposta do governo Temer. "Esperamos esclarecer para as pessoas os prejuízos que essa proposta do governo traz para a aposentadoria de todos. É uma reforma brutal e cruel. Vamos seguir lutando para que não seja aprovada", comenta o petista.

Debate sobre a Reforma da Previdência

Data: 2 de abril (domingo)

Horário: 10h

Local: Salão da Igreja Santa Ângela e São Serapião

Endereço: Praça Santa Ângela, 22 - Vila Morares - São Paulo

Fotos e Imagem: Divulgação / #RedeJoseMentor