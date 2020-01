Principal bastião terrorista cai nas mãos do Exército da Síria

Damasco, 28 jan (Prensa Latina) O Exército Árabe Sírio libertou hoje a estratégica cidade de Maaret al-Nouman, na província setentrional de Idleb, a 330 quilômetros ao norte desta capital.

Unidades militares expulsaram os terroristas de todos os bairros da localidade e começaram operações pente-fino, difundiu a televisão estatal.



Meios locais de imprensa, por sua vez, publicaram imagens de dezenas de soldados da divisão 25 do Exército dentro do povoado e seus arredores, que estão livres de qualquer presença inimiga.



Maaret al-Nouman foi ocupada pelos terroristas em outubro do 2012 e converteu-se no maior bastião de grupos radicais no leste de Idleb.



O Exército retomou suas operações militares em Idleb depois das frequentes violações dos terroristas ao cessar-fogo anunciado no dia 13 do mês em curso.



mgt/fm/mm

