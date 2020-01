Defender a Venezuela é defender a independência de Nossa América

Na Venezuela, a união civil-militar de seu povo destruiu todos os planos do império. Foto: Resumen Latinoamericano

A Venezuela, em meio à sua resistência estóica ao ataque imperial contra seu povo, acolhe o Encontro Mundial contra o Imperialismo: pela vida, soberania e paz, uma plataforma para definir estratégias para o desenvolvimento e o futuro da humanidade

por: Jorge Pérez Cruz, especial para o Granma | internet@granma.cu

A Venezuela, em meio a sua resistência estóica ao ataque imperial contra seu povo, abriga o Encontro Mundial contra o Imperialismo: pela vida, soberania e paz, uma plataforma para definir estratégias para o desenvolvimento e o futuro da humanidade.

E no dia da abertura, terça-feira, 21 de janeiro, o presidente cubano Miguel Díaz-Canel, de sua conta no Twitter, enviou uma mensagem expressando a solidariedade firme e imutável a essa nação, seu povo, seu governo e sua união civil militar: «A Venezuela pode contar com Cuba», disse o presidente naquela rede social, compartilhando as ideias expressas na 20ª Sessão da Comissão Intergovernamental Cuba-Venezuela, que ocorreu em Caracas nos dias 18 e 19 deste mês.

No dia de abertura do encontro mundial que culminará no dia 24 e que, segundo o presidente venezuelano Nicolás Maduro Moros, «reúne movimentos políticos, lideranças e movimentos sociais do Fórum de São Paulo ampliados, para fazer a agenda do ano 2020», no hotel Alba Caracas; o membro do secretariado do Comitê Central do Partido Comunista de Cuba, Víctor Gaute López, disse: «Cuba e Venezuela não são responsáveis ​​pela ira dos povos que se rebelam contra o neoliberalismo reciclado que pretendem nos impor ao sangue e ao fogo». E instou os partidos políticos progressistas e de esquerda, organizações sociais e movimentos, a alcançar e fortalecer a unidade na diversidade, fortalecendo nossas coincidências sobre diferenças culturais, regionais, étnicas e religiosas.

«Na Venezuela, é comprovada a capacidade da América Latina, do Caribe e do mundo de unir esforços em defesa da paz. Lutar pela Venezuela é lutar pela integração da região, pelo respeito à soberania e independência de Nossa América», afirmou o chefe do Departamento Ideológico da organização partidária cubana.

Este evento de Caracas é uma oportunidade especial para planejar as estratégias de unidade, luta, resistência e ofensiva contra o ataque imperial e suas declaradas intenções de recolonização, para continuar alimentando a ganância dos bilionários que têm mais dinheiro que 60% da população mundial.

