Eurodeputado do Partido da Terra, José Inácio Faria, chefia

Missão de Observação Eleitoral do Parlamento Europeu às Honduras

Bruxelas, 24 de Novembro de 2017- O Eurodeputado do Partido da Terra - MPT, José Inácio Faria, chefia a missão de observadores do Parlamento Europeu (constituída por cinco Eurodeputados) às eleições presidenciais, legislativas e municipais que decorrerão no próximo dia 26 de novembro nas Honduras.

Nesse dia, seis milhões de hondurenhos escolherão um presidente, três vice-presidentes, cento e vinte e oito deputados, 20 representantes do Parlamento da América Central (PARLACEN) e 298 deputados municipais.

Esta delegação do Parlamento Europeu, chefiado pelo Eurodeputado português, irá integrar-se nos mais de 80 membros que a União Europeia enviará para o terreno e fará parte da maior missão de observação da história das Honduras (1000 observadores internacionais que trabalharão conjuntamente com mais de 15.000 nacionais).

José Inácio Faria refere que "depois do acto eleitoral de 2013 ter posto fim ao bipartidismo histórico no País, estas eleições assumem particular importância no actual contexto político e social do País e, enquanto chefe da Missão de Observador Eleitoral do Parlamento Europeu, envidarei todos os esforços para contribuir, com neutralidade e imparcialidade, para que decorram de forma transparente e democrática".

A missão, que acompanhará todo o processo de votação e escrutínio dos resultados, funciona de acordo com a "Declaração de Princípios para a Observação Eleitoral Internacional", adoptada sob os auspícios das Nações Unidas em 2005. Além disso, os observadores estão vinculados por um Código de Conduta que garante uma neutralidade rigorosa no exercício das funções.