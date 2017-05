Câmara de Comercio e Indústria Brasil- Irã saúda Hassan Rouhani pela sua triunfante reeleição

A Câmara de Comercio e Indústria Brasil-Irã saúda o Dr. Hassan Rouhani, presidente reeleito ao XII Governo da República Islâmica do Irã, em pleito democrático onde prevaleceu a vontade da maioria do povo iraniano que aprovou a sua primeira gestão a frente da presidência do país.

A Camara de Comercio Brasil-, ACRJ - Associação Comercial do Rio de Janeiro e a FCCE acredita que sua segunda gestão política a frente dos destinos do Irã contribuirá em muito para o desenvolvimento de politicas internas e externas que visam acelerar mais ainda a abertura internacional com a atração de novos investimentos no país.

Brasil e Ira sempre estiveram lado a lado, mesmo nos momentos mais difíceis da vida política de ambos os países, com a Câmara de Comercio e Indústria desenvolvendo diversos projetos bilaterais, levando empresários brasileiros para conhecer o potencial económico do Irã e trazendo empresários iranianos para conhecer empresas brasileiras interessadas em negócios com o país persa.

Sabemos das dificuldades de natureza diversas em função das sanções dos EUA, Mas continuaremos firme e forte no trabalho conjunto com as autoridades iranianas e brasileiras no sentido de fazer cada vez mais, crescer os negócios entre Brasil e Irã.

Romana Dovganyuk

Presidente Câmara de Comercio e Indústria Brasil-Ira

in