Exército sírio descobre mais armas de fabrico israelita e norte-americano

Unidades do Exército sírio encontraram, na província de Daraa, mais um depósito de armas abandonadas pelos terroristas, entre as quais se incluem mísseis de fabrico norte-americano e israelita.

A notícia, divulgada pela agência SANA, teve por base a informação dos responsáveis pelas «operações de limpeza» na localidade de Yadouda e terrenos circundantes, no Sudoeste da Síria, que este domingo encontraram mísseis anti-tanque TOW, de fabrico norte-americano, e mísseis LAW, de fabrico israelita, num depósito de armamento deixado para trás pelos terroristas.

No mesmo local, as unidades do Exército sírio encontraram metralhadoras pesadas, metralhadoras PKC, um canhão B-10, uma metralhadora pesada Dushka, lança granadas RPG, uma espingarda de franco-atirador, equipamento para visão nocturna e diversos tipos de munições e morteiros.

Nestas operações de limpeza, que visam libertar a zona de bombas de fabrico caseiro (também designadas como artefactos explosivos improvisados) e minas deixadas pelos terroristas, o Exército conta com a colaboração da população da província de Daraa, que, localizada junto à fronteira da Jordânia, foi libertada este ano, no âmbito de uma grande ofensiva do Exército Árabe Sírio e seus aliados contra as forças terroristas no Sudoeste do País.

Nestas operações de limpeza - que permitem aos deslocados internos e aos refugiados regressarem em segurança a suas casas -, as unidades especializadas do Exército têm descoberto frequentemente depósitos de armamento dos terroristas, nos quais figuram armas, munições, tanques, mísseis de fabrico norte-americano e israelita. Nalgumas ocasiões, também tem sido encontrado material médico feito em Israel.

Anunciada nova ronda de conversações em Astana

A 11.ª reunião de alto nível no âmbito do processo de Astana terá lugar nos próximos dias 28 e 29 deste mês, na capital do Cazaquistão, segundo revelou, esta segunda-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros cazaque, Kairat Abdrakhmanov.

Para além dos países garantes do processo de Astana - Rússia, Turquia e Irão -, o encontro sobre a Síria contará com a presença de delegações do governo de Damasco e da chamada «oposição».

O ministro cazaque disse ainda que representantes das Nações Unidas e da Jordânia participarão nas conversações como observadores, infoma a Prensa Latina. O processo de paz de Astana foi concebido pela Rússia, o Irão e a Turquia no início de 2017.

https://www.abrilabril.pt/internacional/exercito-sirio-descobre-mais-armas-de-fabrico-israelita-e-norte-americano

Foto: By Mada Media - https://www.youtube.com/watch?v=K5eICgChSVI, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=59329039