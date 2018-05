Seis líderes europeus cobram participação de Lula nas eleições

Seis ex-chefes de Estado de países europeus publicaram uma carta nesta terça-feira (15) em defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de seu direito de participar da eleição de 2018. O comunicado, que é assinado, entre outros, pelo ex-presidente da França François Hollande, afirma também que as preocupações em relação ao Brasil tiveram início com o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, "eleita democraticamente por seu povo e cuja integridade nunca foi questionada."

Leia, abaixo, a íntegra da nota dos líderes europeus

"A prisão apressada do presidente Lula, incansável arquiteto da redução das desigualdades no Brasil, defensor dos pobres de seu país, só pode despertar nossa emoção.

O impeachment de Dilma Rousseff, eleita democraticamente por seu povo e cuja integridade nunca foi questionada, já era uma preocupação séria. A luta legítima e necessária contra a corrupção não pode justificar uma operação que questiona os princípios da democracia e o direito dos povos de eleger os seus governantes.

Nós solenemente solicitamos que o presidente Lula possa se submeter livremente ao sufrágio do povo brasileiro.

François HOLLANDE, ex presidente da República francesa

Massimo D'ALEMA, ex presidente do Conselho de ministros da República italiana

Elio DI RUPO, ex Primeiro-ministro da Bélgica

Enrico LETTA, ex presidente do Conselho de ministros da República Italiana

Romano PRODI, ex presidente do Conselho de ministros da República Italiana

José Luis RODRIGUEZ ZAPATERO, ex presidente do Governo da Espanha"

(Tradução de Paulo Paiva)

Da Redação da Agência PT de Notícias

