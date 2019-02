Haitianos queimam bandeira norte-americana e pedem ajuda à Rússia

No Haiti um grupo de pessoas se manifestou contra a aliança com os EUA pedindo ajuda a Moscou, Caracas e Pequim para resolver a crise no país, comunicou a edição Le Journal de Montreal.

"Queremos dizer que estamos a romper definitivamente com os EUA, não suportamos mais a ocupação americana, não podemos viver assim", anunciou o líder do grupo de manifestantes, Bronson.

Segundo a mídia, os cerca de 200 participantes dos protestos em Porto Príncipe, capital haitiana, afirmaram que o presidente do país, Jovenel Moise, foi colocado no poder pelos Estados Unidos. Os haitianos queimaram a bandeira norte-americana, gritando "Fora americanos, viva Putin!".

A polícia se viu obrigada a usar gás lacrimogênio para dispersar os manifestantes.

O Haiti atravessa uma profunda crise política desde 7 de fevereiro. Os haitianos, furiosos com inflação e a corrupção na administração pública, querem a demissão do presidente Jovenel Moise, acusando o seu governo de incapacidade de abastecer os cidadãos e de agravamento da pobreza.Apesar das manifestações, Moise anunciou que não tenciona deixar o cargo. Desde 7 de fevereiro, sete pessoas foram mortas nas manifestações, que paralisaram as principais cidades do país.

Por causa dos distúrbios, o governo dos EUA anunciou a retirada de seus funcionários do país e o Canadá ordenou o fechamento temporário de sua embaixada.

Foto: By Unknown - http://www.theoccidentalobserver.net/authors/HaitiRevolution.jpg, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17826138