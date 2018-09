Marcelo Rebelo de Sousa faz Oração de Sapiencia na Cerimónio de Abertura do Ano Académico 2018/2019 da Universidade de Lisboa.

A Universidade de Lisboa celebra a abertura do ano académico 2018/2019 e dá as boas vindas aos estudantes que pela primeira vez nela ingressam em cerimónia que decorrerá no dia 20 de setembro, às 15 horas, na Aula Magna.

Nesta ocasião, o Professor Doutor Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República e Professor Catedrático da Universidade de Lisboa, proferirá a Lição de sapiência.

A receção aos novos estudantes integra ainda um conjunto de atividades desportivas e recreativas, que irão desenrolar-se ao longo do dia na Alameda da Universidade e que culminará com uma festa que conta com a atuação de tunas e bandas da Universidade e dos seguintes artistas: Virgul, Deejay Kamala e DJ João Cruz.

Mais informações: https://www.ulisboa.pt/evento/abertura-do-ano-academico-sessao-de-boas-vindas-aos-novos-estudantes.