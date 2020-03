Cuba na lista dos 25 destinos turísticos favoritos do mundo

Apesar do impacto da escalada do bloqueio e das medidas do governo Trump, o turismo pretende receber mais de 4.3 milhões de visitantes estrangeiros este ano. Photo: José Manuel Correa

Cuba foi colocada na lista dos 25 destinos mais populares do mundo, correspondendo ao Prêmio Traveler's Choice Awards do TripAdvisor, o maior site de viagens do mundo

Autor: Redação Digital | informacion@granma.cu

Cuba foi colocada na lista dos 25 destinos mais populares do mundo, correspondendo aos prêmios Traveller's Choice do TripAdvisor, o maior site de viagens do mundo, e com base nas opiniões e classificações de milhões de seus membros.

Esses prêmios anuais refletem «o melhor dos melhores» em termos de serviço, qualidade e satisfação do cliente, de hotéis e acomodações a destinos e atrações.

No 2020 Traveller´s Choice Awards, Cuba ficou em 19º lugar entre os destinos turísticos preferidos, graças a avaliações que destacam a maravilhosa cultura, tranquilidade e suas magníficas praias do país.

Os viajantes também selecionaram as praias Paraíso de Cayo Largo del Sur e Varadero, entre as melhores do mundo, colocando-as na terceira e nona colocações dessa categoria dos prêmios.

(Com informações da Rádio Progreso)

http://www.patrialatina.com.br/cuba-na-lista-dos-25-destinos-turisticos-favoritos-do-mundo/