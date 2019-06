Angola ganha distinção pelos esforços na eliminação do tabagismo

Este ano, a OMS distinguiu 5 países da nossa região, dentre os quais Angola, representada pela Directora do Instituto Nacional de Luta Contra as Drogas (INALUD), Dra. Ana Graça, que vai receber a Medalha de Mérito "Dia Mundial Sem Tabaco 2019", em cerimónia oficial, a ter lugar amanhã, dia 7 de Junho, às12 horas, no INALUD.

QUÊM: Angola, através da Directora do Instituto Nacional de Luta Contra as Drogas (INALUD), Dra. Ana Graça

O QUÊ: Vai receber uma Medalha de Mérito da Organização Mundial de Saúde, pelos esforços na eliminação do tabagismo

QUANDO: Amanhã, Sexta-feira, dia 7 de Junho de 2019, às 12 horas.

A cerimónia será orientada pelo Representante da OMS em Angola, Dr. Hernando Agudelo

ONDE: Sede do INALUD, sita na Rua do MAT, Complexo Clássicos do Talatona, 4º edifício, 3º andar.

PORQUÊ: É crucial continuar a apoiar as iniciativas de sucesso no combate ao tabagismo e a implementação plena das disposições da Convenção Quadro para o Controlo do Tabaco, tendo em conta que a epidemia do tabagismo é uma das maiores ameaças à saúde pública que o Mundo já enfrentou.

A distinção da Dra. Ana Graça, surge pelo facto de ter sido uma grande influenciadora e defensora da eliminação do consumo de tabaco e outras substâncias em Angola, através do seu trabalho de advocacia para a prevenção com as escolas.