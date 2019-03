China bloqueia repasses de fundo ao Brasil

Bolsonaro e a presidente de Taiwan, Tsai Ing-Wen, em março de 2018. Pequim não reconhece o governo taiwanês (Reprodução/Instagram)

Bravatas bolsonárias não agradaram Pequim...

Do Conversa Afiada com in formações do PiG cheiroso:

Retórica anti-China trava uso de fundo bilionário no Brasil

A retórica do presidente Jair Bolsonaro sobre a China e seus investimentos no Brasil travou o primeiro desembolso do fundo multibilionário idealizado pelos dois países para impulsionar a cooperação econômica bilateral.

Lançado em 2015, durante encontro em Brasília do primeiro-ministro Li Keqiang com a então presidente Dilma Rousseff, o Fundo de Cooperação Brasil-China para Expansão da Capacidade Produtiva demorou quase três anos para ser estruturado e chegar à lista final de candidatos aos primeiros aportes. Após uma extensa seleção de projetos, havia conversas bastante avançadas para o anúncio do financiamento de estreia do fundo - provavelmente em outubro do ano passado.

A lista de ativos analisados pelos dois governos tem sido mantida em sigilo por cláusulas de confidencialidade. O Valor apurou , porém, que a linha de transmissão responsável pelo escoamento de energia da usina hidrelétrica de Belo Monte (PA) até o Rio de Janeiro estava praticamente definida como desembolso inaugural. Orçado em quase R$ 10 bilhões, o linhão está em obras e tem previsão de entrega para dezembro. Ele vem sendo financiado com empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A intenção era usar recursos do fundo (...) para a compra de uma fatia acionária de até 40% do empreendimento controlado pela State Grid.

Na reta final das tratativas, declarações de Bolsonaro sobre os investimentos chineses no país levaram Pequim a colocar um freio na liberação dos recursos.

Segundo diversas fontes do lado brasileiro, em nenhum momento houve menção específica dos asiáticos sobre a postura de Bolsonaro, mas foi nítida a percepção de que os chineses preferem aguardar para saber como vão ficar as relações bilaterais.

Antes mesmo de começar formalmente a campanha eleitoral, o então pré-candidato do PSL irritou o Partido Comunista da China ao viajar em fevereiro para Taiwan, como parte de um giro pela Ásia. A ilha tem sua soberania reivindicada pelos chineses, que a consideram uma província sem direito de ter relações independentes com outros Estados.

Em pleno segundo turno, Bolsonaro queixou-se de que a China, responsável por US$ 69,2 bilhões em investimentos no Brasil acumulados de 2003 a 2018, "não está comprando no Brasil, está comprando o Brasil". Já na liderança das pesquisas, ele ainda falou sobre a China para ilustrar suas preocupações com a privatização da Eletrobras: "Quando você vai privatizar, você vai privatizar para qualquer capital do mundo? Vai deixar o Brasil na mão do chinês?".

A trava imposta na liberação do primeiro desembolso surge como alerta dos potenciais estragos causados por essa retórica. (...) Dos US$ 20 bilhões, US$ 15 bilhões seriam do Fundo de Cooperação Chinês para Investimento na América Latina (Claifund). O restante viria do lado brasileiro. BNDES e Caixa são os operadores preferenciais, mas a participação é aberta para outras instituições. (...)

http://www.patrialatina.com.br/china-bloqueia-repasses-de-fundo-ao-brasil/