Campanha "O Clima está em mudança! Toca a Mudar Também!" chega ao concelho de Esposende

No dia Mundial do Clima, o PEV lançou uma Campanha dedicada a um dos maiores desafios que se coloca à Humanidade e à vida no Planeta, as Alterações Climáticas, denominada "O Clima está em mudança! - Toca a Mudar Também!".

Esta campanha, que percorrerá todo o país com uma exposição de cartoons da autoria do arquiteto Telmo Quadros, estará no próximo sábado, dia 11 de Agosto, na em Esposende, no Largo Rodrigues Sampaio - das 11h às 20h - onde estarão também os dirigentes e ativistas de Os Verdes, em contacto com a população.

Neste mesmo dia, 11 de agosto, às 18:00h, Os Verdes promovem um debate sobre as Alterações Climáticas, junto da exposição, no qual estará presente Manuela Cunha, membro da comissão executiva do PEV, e Jorge Silva, membro da Associação AssoBio.

Os Verdes convidam os senhores e senhoras jornalistas a visitarem o espaço e a participarem neste debate. Para mais informações sobre esta ação, poderão contactar a dirigente do PEV, Mariana Silva, através do número 912 638 859.

O Partido Ecologista Os Verdes