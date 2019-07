Maduro anuncia novos comandantes militares da Venezuela

Presidente venezuelano trocou comando do Exército, da Guarda Nacional e das Milícias Bolivarianas; general Padrino López foi ratificado como ministro da Defesa

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou trocas de postos no alto escalão da Força Armada Nacional Bolivariana (FANB) e substituiu neste domingo (07/07) os comandantes do Exército, da Guarda Nacional e das Milícias Bolivarianas.

O mandatário nomeou o major general Alexis Rodríguez Cabello como novo comandante do Exército, no lugar do general Jesús Suárez Chourio. Na chefia da Guarda Nacional foi nomeado o general Fabio Zavarse, que substituirá o comandante Richard López Vargas.

O ministro Carlos Leal Tellería será mantido na chefia da pasta da Agricultura, mas deixaria de ocupar o cargo de comandante geral das Milícias Bolivarianas, dando lugar ao general Gregorio Bernal Martínez.

Maduro ainda ratificou o general Vladimir Padrino López como ministro da Defesa do país. Padrino López, que já desempenhava funções de ministro da Defesa desde 2014, agora deixa o cargo de chefe do Comando Estratégico Operacional da FANB para ocupar apenas a direção da pasta no Executivo.

Por sua vez, o almirante Remigio Ceballos foi nomeado pelo presidente Nicolás Maduro como o novo chefe do Comando Estratégico Operacional da FANB.

O mandatário ainda ratificou o almirante Giuseppe Alessandrello Cimadevilla como comandante da Armada Nacional Bolivariana, e o major General Pedro Alberto Juliac como comandante da Aviação Militar Bolivariana.

