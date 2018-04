Clube de Leitura, obras de Plínio Marcos e Sábados para a infância: semana cheia no TCSB

Duas peças de Jorge Louraço Figueira no Clube de Leitura Teatral, a apresentação da colecção "Plínio Marcos: obras teatrais" e o espectáculo "Malas e Fraldas", pela Catrapum Catrapeia, são as propostas da semana do Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra.



CLUBE DE LEITURA TEATRAL COM JORGE LOURAÇO FIGUEIRA

Dando continuidade ao ciclo dedicado à dramaturgia portuguesa contemporânea, TAGV e A Escola da Noite organizam, no âmbito do Clube de Leitura Teatral, uma sessão dedicada à obra do dramaturgo Jorge Louraço Figueira, dirigida pelo próprio, que este mês terá lugar na sala estúdio do CITAC - Círculo de Iniciação Teatral da Academia de Coimbra. O autor escolheu as peças "Roda do Mosteiro Velho" e "À Espera de Beckett", que serão lidas na terça-feira, dia 10 de Abril, pelas 18h30, com entrada gratuita.

Para além das peças que vão ser lidas nesta sessão, Jorge Louraço Figueira escreveu "Pequena história tragico-marítima", "Xmas qd kiseres" e "O espantalho teso" e encenou "Conta-me como é", com textos de Pedro Marques, Jorge Palinhos e Sandra Pinheiro. Fez a Oficina de Escrita Teatral de Antonio Mercado, no TNSJ; o Seminário Traverse Theatre, com Enda Walsh e John Tiffany, nos Artistas Unidos; a Residência Internacional do Royal Court Theatre; e o Seminário de Escrita Teatral de J. S. Sinisterra, no TNDMII. Foi crítico teatral no Público, dramaturgo residente no Teatrão e director artístico do Teatro Oficina.

O Clube de Leitura Teatral, actualmente na sua terceira temporada, apresenta sessões mensais, com leituras informais dedicadas a textos de um autor. Tem como objtectivos a divulgação, o conhecimento e a promoção da dramaturgia.



PLÍNIO MARCOS: OBRAS TEATRAIS

A Escola da Noite acolhe no TCSB a apresentação em Coimbra da colecção "Plínio Marcos: obras teatrais", recentemente editada no Brasil pela Funarte. A iniciativa é do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de Coimbra e contará com a presença de Alcir Pécora, organizador da colecção dedicada a um dos mais importantes dramaturgos brasileiros do século XX, já por duas vezes visitado pel'A Escola da Noite ("Dois perdidos numa noite suja", encenação de Sílvia Brito em 2004; e "O Abajur Lilás", encenação de António Augusto Barros em co-produção com o Cendrev, em 2012).

Alcir Pécora é Professor Titular de Teoria Literária da Universidade Estadual de Campinas (SP-Brasil) e membro da Accademia Ambrosiana de Milão. Entre outras obras, escreveu "Máquina de Gêneros" (Edusp, 2001) e "Rudimentos da Vida Coletiva" (Ateliê, 2002) e foi organizador de "A Arte de Morrer do Padre Antonio Vieira" (Nova Alexandria, 94), "Escritos Históricos e Políticos do Padre Vieira" (Martins Fontes, 95), "Por que Ler Hilda Hilst" (Globo, 2010). Antes da colecção agora publicada, editou as Obras Reunidas de Hilda Hilst e de Roberto Piva. Em Portugal, foi organizador da antologia de contos contemporâneos brasileiros "Lembranças do Presente" (Cotovia, 2006) e publicou "Teatro do sacramento: a unidade teológico-retórico-política dos sermões de Antonio Vieira" (Imprensa da Universidade de Coimbra, 2016).

A apresentação da colecção no TCSB contará com a presença do professor e investigador da Faculdade de Letras Osvaldo Manuel Silvestre. Terá lugar no Bar/Livraria do TCSB na quinta-feira, 12 de Abril, pelas 21h30, com entrada livre.



MALAS E FRALDAS, PELA CATRAPUM CATRAPEIA

Em mais um "Sábado para a infância no TCSB", a Catrapum Catrapeia volta a apresentar "Malas e Fraldas", a sua mais recente produção, pensada para bebés e crianças até aos 3 anos. O espectáculo reúne ritmos e músicas dos vários cantos do Mundo - África, Brasil, Japão, India, Portugal - que vão "saindo" de dentro de malas, ao longo de uma viagem mágica de 50 minutos, no palco do Teatro.

"Malas e Fraldas" foi apresentado pela primeira vez no TCSB no passado dia 20 de Janeiro, com lotação esgotada, e regressa agora, para que mais crianças e famílias da cidade possam desfrutar desta "volta ao Mundo", conduzidas pelo talento mutifacetado da música e intérprete Vânia Couto.

A sessão é no dia 14 de Abril, Sábado, às 11h00 e os bilhetes de família (adulto+criança) custam 8 Euros. É possível (e aconselhável, dada a lotação limitada da sala) efectuar reserva prévia de lugares, pelos contactos habituais do Teatro.

COIMBRA, TEATRO DA CERCA DE SÃO BERNARDO

Programação de 9 a 15 de Abril de 2018