Colômbia: Últimas

CONSELHO POLÍTICO NACIONAL

Informação pública sobre a relação com o partido do senhor Eli Mejía Mendoza, conhecido como "Martín Sombra"

Esclarecemos para a opinião pública que o senhor Eli Mejía Mendoza, capturado no domingo passado 2 de fevereiro, não tem relação alguma com nosso Partido Força Alternativa Revolucionária do Comum-FARC.

O senhor Mendoza foi desertor das FARC-EP no ano de 2007 e capturado em 2008. Esteve no cárcere até o ano de 2017 após cumprir a pena que a Lei de Justiça e Paz lhe impôs.

Por tais razões, o senhor Mejía Mendoza não está em processo de reincorporação produto do Acordo Final de Paz, não desenvolve projetos produtivos vinculados à implementação e tampouco é integrante do Partido FARC.

FORÇA ALTERNATIVA REVOLUCIONÁRIA DO COMUM-FARC

Bogotá, DC, 3 de fevereiro de 2020

Tradução > Joaquim Lisboa Neto