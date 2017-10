Estamos na Bolívia cumprindo o sonho de Che, afirma médico cubano

Vallegrande, Bolívia, 8 out (Prensa Latina) A presença hoje aqui da Brigada Médica Cubana, atendendo as pessoas do lugar onde permaneceram os restos de Che, é cumprir com o sonho do Guerrilheiro, afirmou o doutor em Ortopedia, Miguel da Torre.

Em entrevista à Prensa Latina, durante a feira de saúde que realizam os cubanos em Vallegrande, da Torre lembrou sua primeira missão no país sul-americano no ano 2006 quando os integrantes da Brigada não só ofereciam serviços de saúde, mas que se dedicaram a restaurar os lugares históricos onde esteve Ernesto Guevara.

'Aqui remodelamos o hospital onde se encontra esta lavanderia, nos encarregamos da fossa na qual foram encontrados os restos de Che, dos monumentos da Higuera, e desde então somos os partícipes desse tributo eterno ao Guerrilheiro', apontou.

Conhecido entre os galenos cubanos, como o 'historiador da Brigada, da Torre assinalou que durante este trabalho, foram conhecendo a profundidade a significação da epopeia de Ernesto Che Guevara na Bolívia.

Com emoção, o médico resumiu a contenda do Guerrilheiro Heroico com a frase do Comandante em Chefe Fidel Castro quando disse: 'nunca na história, um número tão reduzido de homens, empreendeu uma tarefa tão gigantesca'.

Sobre o legado de Che e a forma em que o representa a Brigada Médica Cubana, também conversou com a agência o doutor Jorge González, um de nossos mais reconhecidos especialistas forenses cubanos e a quem lhe correspondeu há mais de duas décadas participar na extraordinária investigação do encontro na Bolívia dos restos de Che.

'Estar em Vallegrande, comemorando o 50° aniversário da presença de Che na Bolívia, junto aos médicos cubanos, e assistir a esta feira de saúde é a mostra de que eles levam adiante com os anseios do Guerrilheiro', recalcó.

Ter vigente essas ideias será um compromisso permanente a 50 anos, e eternamente porque Che sempre estará entre nós, afirmou González.

A Feira de Saúde que se desenvolve até este domingo no Hospital Senhor de Malta da Cidade de Vallegrande, é uma continuação das efetuadas durante os últimos dias em La Paz, Samaipata e Gutiérrez, lugares vinculados à história da guerrilha de Che.

