Dolce Vita Miraflores celebra o Dia Internacional da Mulher

Lisboa, 07 de Março de 2018 - O Dolce Vita Miraflores vai ter ofertas exclusivas dedicadas ao Dia Internacional da Mulher, que se celebra a 8 de Março. Neste dia, as Clientes serão presenteadas com pequenos mimos e descontos na compra de uma variada seleção de produtos.

Na Zoomwear, todos os All Star de senhora estarão com 10% de desconto. A Equivalenza assinala esta data com uma promoção de 15% em todos os perfumes de mulher. Nos dias 7 e 8 de Março todos os produtos da Barata Tonta terão 10% de desconto adicional.

O Centro Comercial convida-a a descobrir todos as surpresas preparadas para se sentir ainda mais especial.