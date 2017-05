Alessandra Mattos faz topless contra o assédio sexual

A musa do Carnaval é assediada por conta de um vídeo sensual que já protagonizou

A atriz Alessandra Mattos, realizou um ensaio sensual contra o assédio sexual. A modelo e ex-rainha da Estácio de Sá e Inocentes de Belford Roxo, que aparece na sessão de fotos de topless, afirma que a mulher usar pouca roupa ou sensualizar em fotos não vale como uma permissão para serem desrespeitadas.

"A mulher pode fazer o que quiser: topless na praia, usar roupas curtas ou postar fotos sensuais que não é por isso que ela merece ser desrespeitada. Elogiar tudo bem, até aí é normal. E sei até que dependendo da situação, mexe com a imaginação dos homens, mas para mim não vale cantadas desrespeitosas. Eu sei quando usar um short ou um longo, sou superbem resolvida ", disse a loira.

Alessandra revela que recebe muitas cantadas por conta de um strip-tease que realizou para uma sessão de vídeos da produtora Voyeur. Vale relembrar que Viviane Araújo também já protagonizou um ensaio para o DVD.

"Por incrível que pareça depois de oito anos ainda recebo cantadas e as propostas mais loucas por conta do vídeo sensual que fiz", entrega a musa do carnaval.

Foto Bruno Nascimento/ Divulgação

Thiago Freitas Assessor e Jornalista